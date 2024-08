Inicio

Migrar o seguir en el país, la “espera forzada” de muchos venezolanos

/ Agencia EFE.

Redacción Runrun.es Hace 2 horas

En los últimos años, la crisis económica y política en Venezuela ha llevado a millones de ciudadanos a enfrentarse a una difícil decisión: migrar o quedarse.

Este dilema se ha convertido en una realidad para muchos venezolanos que, a pesar de desear un futuro mejor, se encuentran atrapados en una espera forzada debido a las barreras migratorias y la falta de recursos.

La difícil situación en el país ha exacerbado la necesidad de emigrar, empujando a las personas a buscar oportunidades en el extranjero.

Sin embargo, las estrictas políticas migratorias de los países vecinos y los costos asociados con el proceso de salida han puesto a muchos en una situación de incertidumbre.

La falta de documentación adecuada, los largos tiempos de espera para obtener visas y la imposibilidad de cubrir los gastos necesarios son obstáculos que enfrentan quienes buscan comenzar una nueva vida fuera de Venezuela.

Detrás de la “espera forzada”

Javier Cortegoso, coordinador de la Red Jesuitas de Migrantes de Latinoamérica y el Caribe, le dijo a Diario La Nación que es pronto hablar de cifras sobre una nueva ola migratoria, ya que existen venezolanos que aún mantienen la esperanza en un cambio político.

“Algunos dicen: ‘Si no se da un cambio político, ya no aguanto más y voy a salir’, pero también es verdad que a pesar de todo lo que ha pasado en el país, tenemos testimonios de gente que más bien (…) podrían reconsiderar su opción de salir o no porque están viendo lo que podría pasar”, aseguró.

Otro especialista, Elías Cornejo, coordinador del Servicio de Migrantes Fe y Alegría Panamá, mencionó en la entrevista que la “ola migratoria” no podría ocurrir de inmediato.

“Nosotros creemos que la gente está ahorita en una situación que consideramos o llamamos de ‘atrapamiento social y espera forzada’. ¿Qué es lo que está haciendo este forzamiento? Precisamente las condiciones de contexto actual político, económico, social que se están dando en Venezuela”, expresó.

Para aquellos que eligen quedarse, la realidad no es menos dura. La inflación descontrolada, la escasez de productos básicos y los constantes apagones eléctricos crean un entorno extremadamente desafiante.

Falta de oportunidades

La falta de oportunidades laborales y el deterioro de los servicios públicos profundizan aún más el descontento y la desesperanza.

La espera forzada se convierte en una constante angustia para muchas familias. Los que han decidido migrar enfrentan la incertidumbre de un futuro incierto en tierras extranjeras, mientras que los que optan por quedarse deben lidiar con las duras condiciones que atraviesa el país.

Esta situación ha generado una diáspora significativa, con comunidades venezolanas extendiéndose por toda América Latina y más allá, llevando consigo sus esperanzas y anhelos de un futuro mejor.

En medio de esta crisis, es crucial que la comunidad internacional y los gobiernos regionales encuentren soluciones efectivas que puedan aliviar la situación de los migrantes y ofrecer un apoyo adecuado a aquellos que aún permanecen en Venezuela.

La solidaridad y la cooperación serán claves para enfrentar este desafío y brindar un respiro a millones de personas que luchan por un futuro más prometedor.

