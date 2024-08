Inicio

Machado: “No tenemos armas de fuego, es el régimen que las usa contra la población”

Redacción Runrun.es Hace 3 horas

Después de haber publicado un artículo en The Wall Street Journal donde decía que estaba escondida por temor a su seguridad, la líder de la oposición María Corina Machado apareció este sábado cerca del mediodía en la urbanización caraqueña de Las Mercedes, en el mismo punto donde cerró su campaña electoral el pasado jueves 25 de julio.

“Después de una brutal represión, creyeron que nos iban a callar, atemorizar o paralizar, la presencia de cada uno de ustedes aquí demuestra al mundo la magnitud de la fuerza y lo que significa que vamos a llegar hasta el final”, dijo en medio de un gentío.

La inhabilitada dijo que no renunciara a la protesta pacífica y que tiene en sus manos la totalidad de las actas que dan como ganador de las elecciones presidenciales del pasado 28J al candidato de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD) Edmundo González Urrutia.

“No tenemos armas de fuego, es el régimen que las usa contra la población”.

Machado condenó las 20 muertes que se han producido en el marco de las manifestaciones postelectorales.

“Hoy el miedo está en otra parte, la nuestra es una lucha cívica y pacífica, pero no es débil. No vamos a aceptar un chantaje que iguala a víctimas con victimarios. Protestar cívica y pacíficamente no es violencia“, apuntó.

Sostuvo que a pesar que el CNE de Elvis Amoroso proclamó a Maduro, la lucha no ha terminado.

“El 28 de julio marca un hito a partir del cual se inició la transición a la democracia en Venezuela.Estamos viviendo las horas más importantes. Todos sabíamos que este proceso es muy complejo; todos sabíamos los escenarios planteados. Muchos decían que era imposible demostrar el fraude. Nosotros demostramos la victoria del 28 de julio”.

Machado expresó que Maduro quedó derrotado frente a la comunidad internacional.

“Hicimos historia. Hoy quiero que todos demos por seguro que contamos con la admiración y respeto del mundo entero. Es la victoria de la ciudadanía organizada el 28 de julio», comentó.