A los detenidos en Zona 7 les niegan la defensa privada

Para las 3:47 p.m. del 31 de julio, según recogió el medio aliado Tal Cual, había al menos 200 detenidos en el contexto de las manifestaciones en la Zona 7 de la Policía Nacional Bolivariana en Boleíta, Caracas, entre ellos 11 menores de edad, de acuerdo con cifras compartidas por Alfredo Romero, director de la oenegé Foro Penal.

«No lloren que no son terroristas», les gritaban algunos familiares a los detenidos. Los manifestantes son transportados entre camiones y, entre las rendijas, tratan de ver a la calle para encontrar a sus familiares.

«No tenemos una lista total de los que están aquí. Sólo Foro Penal está representando 100. La gran mayoría son personas jóvenes. No nos han dejado ingresar como defensa privada. No sabemos si la audiencia se ha celebrado. Nos dicen que no pero ya sabemos que están haciendo las gestiones para hacerlo: la toma de datos, revisión de antecedentes. Introdujimos un recurso para exigir, con firma de los familiares, que nos permitan la entrada», explicó Romero a Tal Cual.