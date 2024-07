Inicio

La Conversa de ARI | Declaraciones no desmotivan intención de voto el 28J

La lluvia de declaraciones amenazantes y desmotivantes de personeros del chavismo, y otras muestras de preocupación expresadas por líderes internacionales, no harán mella en el deseo de los votantes de participar en las elecciones del próximo domingo 28J, según el director de ORC Consultores, Oswaldo Ramírez Colina

Francisco Zambrano Hace 1 hora

El expresidente de Argentina Alberto Fernández dijo que si Maduro pierde las elecciones debe aceptarlo, el mandatario de Brasil Luis Inácio Lula da Silva señaló que le impactaron las palabras “baño de sangre” empleadas por el líder chavista, el ministro de la Defensa Vladimir Padrino López sostuvo que quien pierda el 28J debe “irse a descansar”, el presidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) Elvis Amoroso aseguró que medios internacionales tienen una campaña contra Venezuela y Nicolás Maduro Guerra declaró al diario El País de España que de perder “entregarán el poder y pasarán a ser oposición”.

A propósito de este movimiento comunicacional, La Conversa de la Alianza Rebelde Investiga (ARI) de este miércoles 24 de julio se tituló: El impacto de lo dicho por Lula, Fernández, Padrino, Amoroso y Nicolasito a cuatro días de la elección.

El espacio fue moderado por la coordinadora de ARI, Ronna Rísquez y además contó con la participación de Víctor Amaya, director de TalCual y Oswaldo Ramírez Colina, director de ORC Consultores. La Alianza Rebelde también está integrada por Runrun.es y El Pitazo.

A juicio de Ramírez Colina, esta tormenta de declaraciones a escasas horas del proceso comicial no amilanan el deseo de participar que posee la ciudadanía.

“La gente está motivada, esperanzada, ha crecido la cifra de personas queriendo participar, el salto ha sido significativo en los últimos 15 días. Algunas personas sólo consumen informaciones provenientes de medios afines a su tendencia política, otras están hastiadas y no procesan noticias y un grueso tiene la determinación de votar independientemente de lo que suceda a su alrededor”.

Ramírez Colina indicó que las palabras de Padrino López no deberían caer de sorpresa.

“Son declaraciones que en el ejercicio de la política no deberían caer por sorpresa, estamos en medio de un régimen híbrido y hoy el escepticismo es lo que priva. Pueden ser declaraciones para calmar las aguas, sacadas de contexto, enviando un mensaje o para querer confundir”.

El director de ORC Consultores manifestó que lo dicho por expresidente Fernández se limita simplemente a escuchar la voz del elector, una declaración que le costó a la postre el veto de las autoridades venezolanas y por consiguiente no asistirá al proceso como veedor internacional.

“El tono oficial es agresivo, de no tolerancia, intentando poner freno a una narrativa de posible cambio”, agregó.

Para Rísquez, existen intereses económicos y comerciales que han hecho que el presidente de Colombia Gustavo Petro haya sido más prudente en este conglomerado de declaraciones, sin embargo el tema migratorio sigue preocupando, especialmente a los países vecinos de Venezuela.

“La prudencia es lo que marca la agenda internacional en torno a las elecciones venezolanas. El elemento detrás de todo esto es la posibilidad de una ola migratoria, asunto que recae directamente en Colombia. En un corto plazo se podría tener una escalada de migrantes buscando reubicación, son países que están altamente preocupados por las repercusiones de unos resultados electorales”, dijo el director de ORC Consultores.

Igualmente ,Ramírez Colina indicó que la austera presencia de veedores internacionales tampoco desanima al elector venezolano.

“Son representaciones pequeñas de menos de 10 personas que tienen limitada capacidad de maniobra, además una veeduría no es formalmente una observación. La Unión Europea no va a estar, la ONU en sus informes no habla de irregularidades y los análisis postelectorales del Centro Carter suelen ser privados”.

A juicio del analista político, este es particularmente un período complejo para los medios de comunicación independientes.

“El ejercicio libre de la prensa podría verse afectado por estos días, vemos un marcaje mucho más fuerte, tratando de evitar la libre movilidad para informar. Por otro lado también vemos muchos ataques a las encuestas, los sondeos no cambian percepciones y muy rara vez influyen en la intención de voto”.

Amaya informó que solamente en campaña electoral se han bloqueado 10 portales en internet y 60% de los sitios webs están vetados en los principales proveedores de servicio.

Según el director de ORC Consultores, el oficialismo tuvo una campana colorida, mientras que la de la oposición fue austera.

“Me recordó a la campaña de 2006 de Chávez cuando comenzó a vestirse de azul, probablemente el brasileño Joao Santana haya estado detrás. Por el lado de la oposición vimos una campaña sin presencia de medios formales, con el poder de las redes sociales, basada en la esperanza y donde curiosamente a la gente poco le importaba el plan de gobierno”, comentó.

Ramírez Colina pronosticó para este 28J un escenario de incertidumbre.

“Mucha gente votando desde tempranas horas de la mañana, colas largas, mucha tensión y energía electoral, una especie de parto. Probablemente sea una noche larga”, concluyó.