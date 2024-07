Inicio

Las normas electorales que viola Maduro al descalificar a Edmundo González por su edad

Redacción Runrun.es Hace 3 horas

El gobernante Nicolás Maduro viola varias normas electorales al descalificar al candidato opositor Edmundo González Urrutia utilizando improperios sobre su edad.

El pasado sábado, 6 de julio, Maduro estuvo en el estado Lara, donde participó en el primer Encuentro Nacional de Comuneros, en el Complejo Ferial Bicentenario de Barquisimeto. Allí, se refirió a González Urrutia y lo descalificó por su edad.

“Hay un viejo decrépito del capitalismo salvaje quiere gobernar a Venezuela, y también está la vieja decrépita de la ideología del odio y del fascismo. Estas son reflexiones”, dijo Maduro sobre el opositor y también sobre María Corina Machado, coordinadora nacional de Vente Venezuela.

Asimismo, refirió: “La vacuna para el viejo decrépito del capitalismo salvaje y de la vieja decrépita de la ideología del odio y del fascismo, es el poder comunal, el pueblo en la calle, organizado”.

Precisamente, unos días antes de esto, el Consejo Nacional Electoral publicó la normativa que regirá la campaña electoral. Allí se determinan la propaganda electoral que se permite y la que no durante la campaña, que cierra el 25 de julio.

En el artículo 6 de la Gaceta Electoral 1.061, el CNE prohíbe que durante la campaña se “atente contra el honor, vida privada, intimidad, propia imagen, confidencialidad y reputación de las personas”.

También, la normativa prohíbe hacer propaganda que persiga la “generación de condiciones contrarias a la promoción y garantía del reconocimiento de la diversidad, la tolerancia y el respeto recíproco”.

Esta campaña electoral tampoco tiene permitido promover “toda forma de violencia política, odios e intolerancias, lesivas de la efectiva vigencia de los derechos humanos, el desarrollo social, la preservación de la paz y la tranquilidad pública y protección de la nación”.

Las palabras de Maduro son una “vergüenza”

Delsa Solórzano, coordinadora del partido Encuentro Ciudadano, denunció que Nicolás Maduro “violenta la normativa electoral de propaganda”, después de escuchar a Maduro referirse a Edmundo González “como viejo decrépito”.

En un video que publicó en Instagram, Solórzano sentenció que pertenecer a la tercera edad y ser un adulto mayor en Venezuela “se ha convertido prácticamente en un crimen”.

“¿Y será por eso que usted los discrimina? ¿Usted no entiende que la adultez no es el fin de la vida, señor Maduro? Debería entenderlo y que cuando usted llegue a determinada edad es el momento oportuno para comenzar otra etapa de la vida, y que el futuro no se termina porque usted tenga una edad u otra”, añadió Solórzano.

“Por eso ahora entiendo que usted trata tan mal a los adultos mayores en Venezuela, que no tienen futuro, que no tienen pensión digna y que evidentemente eso tiene que ver con que para usted un adulto mayor es un viejo decrépito. ¡Qué vergüenza, señor Nicolás Maduro! Se lo digo con relación a las palabras que usted señaló. Yo le exijo respeto al adulto mayor venezolano. Obviamente también a la normativa electoral, señor candidato, pero fundamentalmente al adulto mayor en Venezuela”, agregó la opositora.