Noticias

Márquez promete generar empleos de calidad para detener la migración

EFE 26/05/2024

El candidato opositor Enrique Márquez prometió, en caso de ganar las elecciones presidenciales del próximo 28 de julio, generar empleos de calidad en Venezuela para así detener la migración de los jóvenes.

“La responsabilidad de mi candidatura es producir una economía para la gente, no para una rosquita alrededor del poder…Seremos el Gobierno del empleo para parar la migración en seco”, dijo Márquez.

El exrector del Consejo Nacional Electoral (CNE) hizo un recorrido por Petare, la favela más grande de Venezuela, donde afirmó que el sistema económico actual es el que ha provocado la “migración masiva” de venezolanos.

“El principal problema que tiene el país es la economía. Por la economía destruida es que los hijos se van (…) No hay oportunidades, no hay empleo y por eso se van del país”, añadió.

Según datos de la Plataforma de Coordinación Interagencial para Refugiados y Migrantes de Venezuela (R4V), un mecanismo coliderado por la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur) y la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), unos 7,7 millones de venezolanos salieron de su país en los últimos años.

En las elecciones del 28 de julio, una decena de candidatos , todos hombres, competirán por la Presidencia, entre ellos el exembajador Edmundo González Urrutia, el abanderado de la principal coalición opositora, la Plataforma Unitaria Democrática.

Luego que en una declaraciones radiales, el ex gobernador Henrique Capriles Radonski instara a Márquez a declinar su candidatura a favor de González Urrutia, el exmiembro de Un Nuevo Tiempo (UNT) pidió calma y cordura.

“Yo respeto mucho a Henrique Capriles, he trabajado mucho tiempo con él y entiendo su planteamiento, lo entiendo perfectamente porque me parece un planteamiento preocupado por el país, por la oposición. Yo le diría que tenga confianza que las cosas van a ir muy bien. Yo he dicho que no soy un obstáculo y no lo soy, no me siento así. Pero estoy aquí para apoyar o ser apoyado. Y ahí veremos lo necesario en el tiempo para garantizar que Venezuela tenga un cambio político que es lo que todos queremos; tanto tú Capriles como yo, queremos lo mismo, una Venezuela que renazca”.