Acnur alerta la vulneración de los refugiados venezolanos por las inundaciones en Brasil

Las inundaciones de esta última semana en el estado Rio Grande do Sul de Brasil por las lluvias torrenciales afectaron al menos a 41 000 refugiados, muchos de ellos procedentes de Venezuela y Haití, advirtió este 10 de mayo la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur).

Durante o evento, o Representante do ACNUR no Brasil, @DavideTorzilli, destacou como crises de maior duração sofrem ainda mais com a diminuição do financiamento humanitário.

Por isso, agradecemos à Itália pelo apoio crucial na proteção aos venezuelanos no 🇧🇷! pic.twitter.com/VhD6oUFOSX

— ACNUR, Agência da ONU para Refugiados (@ACNURBrasil) April 11, 2024