Cepaz: Flujo de migrantes venezolanos en América dependerá de las presidenciales

De acuerdo con la ONG Centro de Justicia y Paz (Cepaz), la población migrante venezolana que llega a Estados Unidos se triplicó entre 2023 y lo que va 2024, y la tasa sigue en aumento. Así lo informó este 7 de mayo en la presentación digital del informe «Las rutas migratorias más peligrosas de América: el camino incierto que atraviesan las personas migrantes y refugiadas venezolanas».

«Y hay dos momentos claves que van a marcar el flujo migratorio este año: las elecciones presidenciales en Estados Unidos y las elecciones presidenciales en Venezuela», dijo Nicole Hernández, investigadora de Cepaz, en la presentación del informe. «Ambas se presentan como unas oportunidades de agudización o desaceleración de la movilidad humana venezolana (dependiendo de los resultados)».

Frente a la vulneración sistemática de los derechos humanos en en su país, los venezolanos optan por transitar rutas migratorias de alto riesgo en América, como la Selva del Darién y el Tren mexicano «La Bestia» para llegar a sus países de acogida, «donde las organizaciones humanitarias las atienden con escasos recursos» y sus derechos fundamentales se vulneran durante todo el recorrido y en el propio destino.

En Runrun.es sintetizamos los hallazgos del quinto informe de Cepaz y la Red de Activistas Ciudadanos por los Derechos Humanos (Redac) sobre la migración venezolana en 5 claves:

«La migración venezolana solía estar dirigida hacia Latinoamérica, pero hoy estamos viendo un cambio importante: la población migrante en esos países se está dirigiendo a Estados Unidos», dijo Hernández. «La migración hacia América del Sur ha disminuido, incluso quedó en cifras negativas en términos de la población venezolana porque, más bien, ha salido de esos países en los últimos dos años».

Entre octubre del 2023 y marzo de 2024 la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos ha registrado al menos 169 627 personas venezolanas en la frontera con México, una cifra que representa el 63,75 % de toda la población migrante venezolana que atravesó la frontera y pidió refugio humanitario en todo el año 2023 (con 266 071 venezolanos).

Cepaz y Redac citaron los estudios de la organización norteamericana Pew Research Center para advertir que la cifra de venezolanos migrantes a Estados Unidos se triplicó en los últimos diez años y ahora es una de las nacionalidades hispanas con mayor crecimiento en ese país. Entre el 2000 y el 2021 la tasa de venezolanos migrantes aumentó en 600 %.

En 2024, la migración venezolana representa el 13 % de la población que cruza la frontera sur de Estados Unidos de forma irregular.

«La migración continúa siendo una opción para la población venezolana golpeada por la crisis», destacó el informe. Las ONG y la organización Delphos realizaron una encuesta tanto a los migrantes venezolanos como a las personas que aún siguen viviendo en el país y la intención de migración está en 25 % de la muestra estadística para este año.

«Aun así, dos de cada tres personas encuestadas admiten estar dispuestas a quedarse en el país si se produce un cambio político. Pero, cuatro de cada cinco acelerarían el proceso si no ocurriera », advirtió Hernández.

Cepaz y Redac, a través de entrevistas protegidas, identificaron que la emergencia humanitaria compleja que atraviesa el país no es el único factor que impulsa la migración venezolana para este año, también se incluye «el miedo a ser víctima de persecución política» por participar en opiniones y eventos que indiquen una narrativa crítica o contraria al gobierno de Nicolás Maduro y «la falta de oportunidades económicas» como el empleo y el autoempleo formal y la seguridad en las prestaciones sociales.

Las restricciones legales de varios países de América para recibir a los venezolanos de forma regular es otro factor que obliga a los migrantes a tomar rutas peligrosas.

«La necesidad es el motor que impulsa todo esto. Necesidad de seguridad, de alimentos, de salud… Uno quiere buscar otra vida, pero no lo permiten. La mayoría tiene pasaporte, pero de qué sirve si eso no da las visas, no dejan entrar a los países. Te obligan a viajar por la selva cuando podrían evitar (eso) si dieran permisos o salvoconductos», se lee en un testimonio recopilado por Cepaz.