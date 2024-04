"Decidan quién les gusta y les entrego la candidatura" y otras perlas de Rosales - Runrun

En una entrevista concedida a Venevisión el candidato electoral por Un Nuevo Tiempo, Manuel Rosales, sostuvo que gracias a él se «salvó» la ruta electoral y prometió que entregará su candidatura al aspirante que defina la Plataforma Unitaria.

«No voy a ser candidato fuera de la Plataforma Unitaria y sin un acuerdo, no voy a caer en el juego de dividirnos», pronunció Rosales en la entrevista y conminó a la oposición a decidir el candidato «que le gusta», y él entregará su candidatura.

No obstante, reiteró que si se llega a concretar su candidatura, será el candidato del «cambio» y no del gobierno de Nicolás Maduro, como le recriminan sus detractores.

Por otra parte, Rosales reveló que reveló que se mantiene en contacto con funcionarios de Estados Unidos y representantes de otros gobiernos. En concreto, dijo que mantiene un canal abierto de comunicación con el gobierno de Biden, a través del jefe de misión de Estados Unidos en Venezuela, Francisco Palmieri, así como que también pronto se reunirá con una delegación de Unión Europea y que se ha reunido «varias veces con los noruegos».

En la conversación, Rosales lanzó varias perlas que acá resumimos:

«No soy el candidato de Maduro»

Ante la pregunta de si es el candidato que promueve Maduro, respondió: «Yo soy el candidato de los venezolanos para el cambio si llegare a concretar esa candidatura. «

«Me hice a un lado en las primarias»

Rosales justificó por qué no se postuló a los comicios que escogieron al candidato opositor: «No participé, me hice a un lado porque a veces uno debe crear caminos para el reencuentro y no ser otro factor de división, Después de que ganó María Corina Machado, lo reconocimos públicamente y la apoyamos. Luego, ratificaron su inhabilitación y protestamos contra eso».

«Ofrecimos nuestra tarjeta, pero no se pudo»

«Nosotros ofrecimos nuestra tarjeta para ella -Machado-, para Corina Yoris, hicimos los intentos para la inscripción y no se pudo. Y el día final, faltando unos minutos, 11:56 de la noche yo tenía dos opciones: o dejábamos a Venezuela sin opción electoral o inscribía mi candidatura (…) Por eso hoy estamos hablando de elecciones y de la opción de participar, si no lo hubiera hecho, me iban a decir que había traicionado al país y que los dejé sin opción electoral».

«Yo salvé la ruta electoral al inscribirme»

«Yo no era el único candidato. Ahí estaba Gerardo Blyde, Ramón Guillermo Aveledo, los cuatro gobernadores opositores y una lista larga de gente que se podía postular. Con todos hablamos y nadie quería. A última hora yo salvé la ruta electoral. Pero lo he dicho: ahí tienen las dos tarjetas y la candidatura. Escojan a un candidato o a una candidata. Decidan, y si no les gusta Manuel Rosales, decidan quién les gusta y yo les entrego eso (…) ¿No es Rosales? ¿Quién va a ser la persona? Decidan, y nosotros la apoyamos».

«Tenemos días para decidir»

«Yo no salí del Zulia a Caracas para buscar una candidatura, sino una alternativa para la oposición. Tenemos días para decidir y encontrar una solución, pero no dejar a los venezolanos sin opción electoral, porque la gente tiene que votar. La decisión la tiene la Plataforma Unitaria, los líderes de los sectores y la gente de los partidos. Yo estoy muy bien en el Zulia (…) Mi afán no es ser candidato presidencial, no vine a quitarle el trono ni el liderazgo, ni la candidatura a nadie. En lo absoluto, fue una circunstancia, no fue cocinada».

«Si la mesa no decide, no voy a ser candidato»

Rosales también lanzó una especie de ultimátum a la oposición: «Si la Mesa de la Unidad no decide, yo así no voy a ser candidato. No voy a ser candidato para llegar de segundo ni contra nadie. Yo quiero ser candidato para buscar el reencuentro de los ciudadanos, y sino, será a quien le corresponda y a quien decidan».

Manuel Rosales, durante su conversación en el programa Abriendo Puertas en Venevisión afirma que "Que se le levante a quien quiera, si no se ponen de acuerdo y no se deciden, yo no voy a ser candidato" 📹:moropeza_vv pic.twitter.com/RjgBDel2yM — Diario La Mañana🗞 (@LaMananaDigital) April 7, 2024

«Tenía que haber mecanismo de sustitución»

«A este problema nos trajo la inhabilitación de la candidata -Machado- pero ellos debieron prever ese escenario y definir ese mecanismo de sustitución. Y no se hizo, es gravísimo. Y eso es lo que nos ha colocado en esta situación».

«No estoy en campaña»

«Nuevamente se los digo, decidan quién le gusta y la candidatura se entrega. Yo no estoy, ni estaré en campaña. Están pasando los días y no estoy en campaña. No voy a ser candidato fuera de la Plataforma Unitaria y sin un acuerdo, no voy a caer en el juego de dividirnos».

No sabe cómo empezó el conflicto en Venezuela

Rosales instó a que se produzca un reencuentro en el país para que se retome la senda de la prosperidad.: «Tenemos 25 años de un pleito que no se sabe cómo empezó, ni quién lo empezó. Y dentro de esos 25 años hemos perdido la paz, la esperanza y la prosperidad, y tenemos el afán de recuperarlo», expresó.

«Un refrito de la ley contra el odio»

«La ley antifascismo es un refrito de la ley contra el odio. Venezuela lo que necesita es una ley de la paz, el reencuentro y la reconciliación, de la prosperidad, de abrirle camino a las nuevas generaciones, de saber encaminar las riquezas del país. ¿Más ley de más pleito, de más odio? ¿Para seguir agrediéndonos unos a otros? Eso no tiene sentido.