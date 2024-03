Contra la marea mujeres en La Guaira se abren paso en el mundo de la pesca - Runrun

Maribel del Rosario Suárez Mayora, de 53 años, vive en La Guaira y desde hace muchos años se dedica a pescar. Oficio que a la vista de la sociedad parecen estar cargados de estereotipos de géneros.

“A pesar de que me ha tocado trabajar en otras cosas, porque hay temporadas que no son muy buenas, no dejaría jamás la pesca, porque me permite ser libre, ser quien soy y me ha ayudado a mantener mi hogar”, dijo Maribel a la Red de Mujeres Constructoras de Paz, una comunidad conformada por 239 periodistas y activistas que, con el impulso por el IPYS Venezuela y otras organizaciones, promueve el reconocimiento y la visibilización de la desigualdad de género.