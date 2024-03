"Tomaré las decisiones correctas para avanzar": Machado a ciudadanos - Runrun

En un mensaje difundido la noche del 17 de marzo en sus redes sociales, la candidata electa en las primarias opositoras, María Corina Machado, se refirió a los últimos acontecimientos ocurridos en el país y envió un mensaje a los ciudadanos que la apoyan, ratificando que «tomará las decisiones correctas» para avanzar en un cambio.

«Quiero transmitirles toda mi fuerza y mi convicción de que el destino de esta lucha será la libertad de Venezuela y el regreso de hijos y nietos a nuestras casas. Estamos viviendo horas en las que el régimen ha arreciado con sus armas de siempre: la mentira, la violencia y el miedo para desmoralizarnos y desenfocarnos de nuestras tareas», inició Machado el mensaje en el que destacó que ha logrado construir un «movimiento social sin precedentes, con una candidatura popularmente legitimada en las heroicas primarias del 22 de octubre y políticamente reconocida tanto nacional como internacionalmente».

En el audiovisual, también destacó que logró el apoyo de todos los partidos y movimientos sociales que «genuinamente quiere un cambio» y criticó la anulación de tarjetas de partidos que la respaldan, así como las restricciones para la inscripción de nuevos votantes en el registro electoral.

«Están cometiendo violaciones gravísimas. Están tratando de impedir mi participación en las elecciones. Anulan las tarjetas de los partidos y movimientos que me apoyan, pero sí se las dan a los que son favorables a ellos. Imponen unilateralmente un calendario electoral que niega el derecho a que los nuevos votantes y los venezolanos que están en el exterior se puedan inscribir y hace casi imposible el despliegue de misiones de observación electoral integrales. Persiguen a dirigentes de nuestro movimiento con desapariciones y encarcelamientos», denunció Machado.

«El régimen quiere competir con candidatos falsamente opositores escogidos por la cúpula de Miraflores. Estas reacciones del régimen son una señal de debilidad, perdieron su base social y los mecanismos de chantaje no les funcionan. La gente está con nosotros. No atacan porque son fuertes, atacan porque son políticamente débiles y quieren esconder esa debilidad a punta de golpes y abusos. Esta es la demostración de que se saben derrotados en la ruta electoral, por eso quieren salirse y montar una farsa»

A Maduro y el régimen tienen dos opciones: facilitan una transición negociada a través de elecciones presidenciales libres en el marco del Acuerdo de Barbados o deciden arrebatar por las malas. Esta es la peor opción para todos y, además, no evitaría la transición, ya que el país y el mundo no lo aceptarían. Pueden demorar la transición, pero no impedirla. La comunidad internacional sabe lo que está en juego y lo que significaría para la región que Maduro postergue por las malas una transición. Los venezolanos no vamos a aceptar nada distinto a la libertad plena y el retorno a la democracia».