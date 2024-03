Gerado Blyde descartó ser candidato presidencial  - Runrun

Gerado Blyde, jefe de la delegación negociadora de la Plataforma Unitaria, sostuvo este viernes 15 de marzo que el denominado por el oficialismo acuerdo de Caracas no reemplaza ni absorbe al firmado en Barbados en octubre del año pasado.

“El de Barbados, es un acuerdo parcial, no es definitivo y no está contemplado dentro del de Caracas. En ese acuerdo de Caracas no hay conflicto político con los firmantes, el conflicto es con los partidos de la Plataforma Unitaria y la candidata María Corina Machado”, dijo Blyde en Éxitos 99.9 FM.

Blyde expuso que en el de Barbados había representantes de Noruega, Estados Unidos, Países Bajos, Rusia, Holanda, Brasil, entre otros y el Gobierno adquirió un compromiso ante la comunidad internacional.

“El acuerdo de Caracas no ofrece soluciones a los problemas”, ratificó.

El exalcalde de Baruta también denunció que no ha habido seguimiento al acuerdo de Barbados.

“Hemos tenido conversaciones, pero no hemos avanzado. La idea era seguir con las negociaciones, falta por trabajar en la reinstitucionalización, en el rescate de la independencia de los poderes públicos y en bajar el costo de salida a quien deba abandonar Miraflores”.

Blyde indicó que la impopularidad de Maduro ha obligado al Gobierno a irrespetar el acuerdo.

No respetan nada

El jefe de la PU sostuvo que entre los puntos que se ha saltado el Gobierno está el de no dejar inscribir a MCM cuando sobre ella no pesa sentencia penal alguna.

“Pero además hoy en día no hay invitación formal a los observadores internacionales, hay 3 millones de personas dentro de Venezuela que no han podido inscribirse en el Registro Electoral, sin hablar de los venezolanos en el extranjero. Se ha acentuado la persecución y no hay espacio para la disidencia política en los medios de comunicación”, denunció.

Aseveró que el CNE dio a conocer un cronograma electoral compacto, con la idea de cumplir «con pinzas» el acuerdo de Barbados.

Descartó ser candidato

Blyde aseguró que no está interesado en asumir una candidatura presidencial en caso de que MCM designe a un reemplazo ante el CNE.

“No estoy interesado en ocupar un cargo público, yo soy el jefe negociador por parte de la oposición y eso representaría un conflicto de intereses. Rómulo Betancourt decía que para ser presidente hay que querer serlo”, expresó.

Dijo que desconocía la estrategia de MCM frente a su inhabilitación y que el gobernador del estado Zulia, Manuel Rosales, puede ser una opción: «No solo él, sino también otros más. Lo importante es que nada nos saque de la ruta electoral”.

Por último acotó que, pese a la actitud del Gobierno ,aún alberga esperanza.: “Todavía es posible rescatar el acuerdo, pero necesitamos voluntad política”.