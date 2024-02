“A Dios rogando y todos cuidándonos”: Maduro y Cabello aseguran estar en la mira - Runrun

El gobernante Nicolás Maduro apareció este miércoles, 21 de febrero, junto a Diosdado Cabello en su programa «Con El Mazo Dando». En el espacio, ambos denunciaron estar en la mira y advirtieron que han extremado sus medidas de seguridad ante posibles ataques.

En su aparición, Maduro aseguró que «por medidas de seguridad» acudió al programa «de forma sorpresiva»

«Por medidas de seguridad, son irrupciones sorpresivas. Ustedes tienen que saber que me están cazando y no soy conejo. Pero a Dios rogando y todos cuidándonos», dijo Maduro.

A su vez, Cabello cuestionó que Maduro tenga que aplicar esas medidas de seguridad. «¿Cómo tiene el presidente que ir para Apure? ¿Cómo puede hacer un acto público si ellos lo están amenazando constantemente?», dijo.

El primer vicepresidente del PSUV aseguró que sobre él también se ciernen amenazas y que desde hace varios días hay un «francotirador» que lo tiene en la mira.

«Yo lo denuncié el lunes, a mí tiene como 10 días disparándome un francotirador, me envenenaron. Pero no sirven para nada, porque todos los días fallan. Cancelado».

«A mí me cuida Dios y Chávez me cuida siempre. Pero ellos son tan bocones que nosotros no debemos subestimar esas cosas. Debemos cuidarnos al extremo, hacer un esfuerzo adicional para no caer en la trampa que ellos nos montan», agregó.