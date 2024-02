Abogado defensor de presos políticos denuncia que fue amenazado frente a representantes diplomáticos de Chile - Runrun

Joel García, abogado defensor de presos políticos y profesor venezolano, denunció este miércoles, 7 de febrero, que fue víctima de amenazas cuando se encontraba en el Palacio de Justicia en Caracas.

Según una publicación que hizo García en X (antes Twitter), estaba frente al Tribunal 2 de Control del Área Metropolitana de Caracas, el cual no tenía despacho, en compañía de los cónsules general y adjunto de Chile.

García comentó que el cónsul general de Chile quiso intervenir, pero el sujeto le dijo: «Tú podrás ser Cónsul de Chile pero estás en Venezuela, te callas».

Posteriormente, indicó el abogado, llegó el personal de seguridad «y el sujeto felizmente se retiró».

«Hago responsable al gobierno nacional por lo que me pudiera suceder. Asimismo, quienes me conocen saben que no formo parte de conspiraciones o grupos de delincuencia organizada», advirtió el abogado.