Bulos, guerra de tendencias y detenciones arbitrarias: los peligros de protestar en un año electoral - Runrun

El gremio docente lleva varios años exigiendo la reivindicación de sus derechos laborales y pese a los peligros que representa protestar en un año electoral, los trabajadores públicos siguen reclamando en las calles y también en las plataformas digitales un aumento salarial acorde con la situación económica del país.

La lucha de los docentes en Venezuela no se reduce a salir a las calles, marchar y exigir un cambio, también deben enfrentarse a detenciones arbitrarias y a la maquinaria de propaganda y desinformación que promueve el gobierno en redes sociales.

Este jueves, 25 de enero, Medianálisis junto a la organización Probox y la iniciativa #LupaElectoral coincidieron en el foro “Docentes ignorados: la protesta se mantiene en pleno año electoral” que los reclamos del gremio durante contextos electorales son opacados, ignorados e invisibilizados.

Según cifras de la Federación Venezolana de Maestros (FVM), durante el año escolar 2022-2023, se realizaron 3.185 protestas para pedir salarios dignos. Sin embargo, el sueldo base de un maestro categoría uno (1) sigue estando por debajo del salario mínimo actual, que es de Bs. 130 o $3,5 al cambio de la tasa oficial.

La politóloga y directora del Observatorio Digital ProBox, María Virginia Marín, explicó que en 2023 la organización registró 821 tendencias posicionadas en X (antes Twitter), 53 impulsadas por la sociedad civil y de estas, 11 posicionadas por los docentes. Sin embargo, el número es pequeño frente a las 666 tendencias que posicionó el gobierno de manera inorgánica o nada auténtica.

Sobre esto, Héctor Rodríguez, coordinador de Medianálisis, agregó que hay una abismal diferencia entre la cantidad de mensajes que puede producir el gremio docente en comparación a los millones que se pueden producir e impulsar desde el Gobierno a través del Ministerio de Comunicación e Información en contextos electorales.

Un estudio de Medianálisis logró precisar que desde marzo de 2022 han aumentado las noticias falsas vinculados a temas como “aumento de sueldos”, “salarios”, “bonos para pensiones”, “sueldo en dólares”, “aguinaldos” o supuestos anuncios presidenciales de incremento salarial.

Según Medianálisis, de los 840 contenidos verificados en Facebook e Instagram, 20 son falsos o desinformativos.

El coordinador de Medianálisis insistió en que los bulos identificados en años electorales son impulsados principalmente por desinformantes anónimos que pertenecen a una red muy difícil de identificar pero que tienen un motivo o un interés de promover desinformación.

A juicio de Belkis Bolívar, representante de la Federación Venezolana de Maestros, protestar siempre representa un peligro porque a diario son perseguidos por funcionarios de seguridad.

Y en esto, Nairobi Ávila, de la Coalición Sindical Magisterial de Yaracuy, coincide y agrega que protestar en Venezuela es peligroso sea o no un año electoral, pero considera que en tiempos de elecciones se debe agudizar la protesta para hacer valer los derechos aunque la amenaza siempre esté latente.

El pasado 17 de enero, funcionarios de la Policía Nacional Bolivariana (PNB) se llevaron detenido de manera arbitraria al sindicalista y presidente de la Federación Nacional de Sindicatos y Colegios de los Trabajadores de la Educación en Venezuela (Fenatev), Víctor Venegas.

Sobre este caso, el fiscal general designado por la constituyente cubana, Tarek William Saab, vinculó a Venegas con “el desarrollo de actividades contra la paz de la República” y de formar parte de “un núcleo que pretendía convertir al estado Barinas en epicentro de acciones violentas”.

Hasta el momento de la redacción de esta nota, aún se desconoce el paradero de Víctor Venegas. Sin embargo, el mensaje del gremio es claro y conciso.

“No puede haber derechos humanos cuando un trabajador no gana un salario que le permita satisfacer sus necesidades, no puede haber paz en un país donde los ciudadanos van a un centro de salud y no encuentran atención a su problema, no puede haber paz en un país cuando nuestros hijos salen y tú no sabes si van a regresar, no puede haber paz cuando vives pensando que te van a llevar preso porque dijiste algo que a lo mejor a alguien no le gustó y el gobierno no da paz”, dijo Belkis Bolívar.