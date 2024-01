TSJ niega el acceso al expediente de la Contraloría sobre María Corina Machado - Runrun

El abogado e integrante de Vente Venezuela, Perkins Rocha, denunció el 9 de enero que la Sala Político Administrativa del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) negó el acceso del expediente que la Contraloría General de la República remitió sobre la causa administrativa que sustenta la supuesta inhabilitación de María Corina Machado, líder de la oposición política venezolana, sobre para ejercer cargos públicos.

2/7 Por 2da vez, la SPA no nos dió acceso al exp para examinarlo y no solo conocer el trámite llevado a cabo, sino en particular, saber d primera fuente del supuesto cumplimiento q del requerimiento de la SPA hizo la CGR, a q consignara los antecedentes adms del caso…

— Perkins Rocha (@PerkinsRocha) January 9, 2024