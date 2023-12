Derrame de petróleo de la refinería El Palito alcanza los 103 km² - Runrun

De acuerdo con la ONG Gente del Petróleo, a lo largo de 2023 se han contabilizado un total de 17 derrames de crudo, a pesar de los esfuerzos de Pdvsa, que ha sustituido unos 500 kilómetros de tubería para mitigar este problema

Imágenes satelitales capturadas por el satélite Sentinel-2 de la Agencia Espacial Europea (ESA), muestran cómo la mancha petrolera causada por el derrame registrado en El Palito este martes 26 de diciembre se ha extendido a lo largo de al menos 103km² desde la costa de Puerto Cabello, en el estado Carabobo.

La expansión de la mancha en las imágenes desmiente las declaraciones de Petróleos de Venezuela (Pdvsa) ofrecidas dos días después del desastre tecnológico y ambiental.

«El personal cuenta con las medidas de protección establecidas en este tipo de eventos. Hasta la tarde de hoy, 28 de diciembre hay un avance de más del 80% de la zona costera ya saneada», destaca la estatal petrolera en la red social X.

Este video del 29dic muestra cómo el #DerramePetrolero de #ElPalito #PDVSA llegó a la Isla Santo Domingo en el PN San Esteban. Esto es lo que @JosueLorcaV y el gobierno no quieren que veas. Antes le tocó a Morrocoy, ahora es San Estaban. Fuente del video en reserva. pic.twitter.com/2I2DjG41JT — diodon histrix (@diodon321) December 30, 2023

La petrolera detalló que se activó el Plan regional de Atención de Derrame de Hidrocarburos y se establecieron cuadrillas de trabajo que, con la utilización de material absorbente, atendieron el derrame.

Aseguró que no había una fuente activa de derrame provocada por la ruptura de alguna tubería o sistema y la situación «está siendo controlada por personal altamente capacitado bajo los protocolos de seguridad vigentes».

Ya está disponible la imagen satelital del Sentinel-2 que muestra la extensión que hoy ha alcanzado el #DerramePetrolero en El Palito. La mancha ocupa unos 100 km2 y se proyecta 19 km hacia el este/noreste del lugar de origen.https://t.co/VyplCbXiCF pic.twitter.com/NurR6wVV9F — Jesús Urbina (@jurbina) December 29, 2023

Silencio estatal

El Gobierno de Nicolás Maduro no se ha pronunciado oficialmente sobre este incidente y Pdvsa no ha comunicado cuál es el alcance del material derramado en la costa, por lo que la única guía para la población son las imágenes satelitales que no respaldan del todo la versión de que la situación esté controlada.

Según la empresa, el derrame no es de crudo pesado, que genera un mayor impacto ambiental, sino un vertido de hidrocarburos y aguas residuales.

Estos son los efectos del #derramePetrolero en #ElPalito. Las imágenes no engañan, aprox +100 km2 afectados. Las consecuencias para la salud ambiental y humana de estos desastres son devastadoras. Para consultar el histórico de derrames visitar 👉👉👉https://t.co/Qw8tv9KkBG pic.twitter.com/lyphKJxd4V — VE360 (@VE360_) December 29, 2023

La versión que maneja Pdvsa es que este derrame se produjo debido a constantes lluvias que se registraron en el eje costero de Carabobo, lo que provocó que se desbordase la laguna de oxidación, a donde llegan todos los desechos de la producción de combustible, crudo y agua sucia.

De acuerdo con la ONG Gente del Petróleo, a lo largo de 2023 se ha contabilizado un total de 17 derrames de crudo, a pesar de los esfuerzos de Pdvsa, que ha sustituido unos 500 kilómetros de tubería para mitigar este problema.

Lo ocurrido en la Ref. El Palito, usando un procedimiento a punta de tobos en donde no hay ni una mínima medida de seguridad y ambiente. Es una prueba de la DESTRUCCION y el ATRASO al cual la supuesta revolución somete a nuestro país y PDVSA. El vídeo lo dice todo!!!. pic.twitter.com/RnyhLjBNyh — Juan Fernandez (@JFernandeznupa) December 27, 2023

Censura cruda y espesa

El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció el 27 de diciembre que funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) impidieron la cobertura periodística del derrame petrolero en la refinería El Palito.

De acuerdo con la información del SNTP, los funcionarios obstaculizaron el trabajo de las periodistas Ruth Lara Castillo, corresponsal de Unión Radio, y María Torres, periodista del portal Sandy Aveledo, quienes acudieron al lugar de los hechos junto al reportero gráfico Juan Carlos Hernández, corresponsal de la agencia Zuma Press. Los obligaron a borrar todo su material.

«Nos tuvieron allí visualizando que borráramos foto a foto, video a video. Incluso nos pidieron borrar las que estaban en la papelera porque si no, no nos podíamos ir de allí», detalló Lara a la ONG Espacio Público.