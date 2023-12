Machado tras liberación de Alex Saab: Nos hemos involucrado en negociaciones entre EEUU y el régimen - Runrun

Tras la liberación de Alex Saab, María Corina Machado denunció que los venezolanos «somos todos rehenes de un sistema» y recordó que cada vez que se produce la liberación de unos ciudadanos, «otros pasan a ser víctimas de una perversa maquinaria de represión»

La candidata presidencial de la oposición, María Corina Machado, aseguró este jueves que aún «queda mucho por recorrer» para la liberación de todos los presos políticos de Venezuela, luego de que el miércoles fueran excarceladas una treintena de personas, entre ellas 10 estadounidenses.

En un comunicado, expresó que si bien esta medida significa un avance, todavía «cientos de civiles, militares y funcionarios policiales permanecen ilegalmente cautivos, algunos por más de 20 años», con cuya libertad -afirmó- está «comprometida».

El Gobierno de Nicolás Maduro, tras negociaciones con la Administración de Joe Biden, excarceló a más de 30 personas el miércoles a cambio de la libertad de uno de sus más estrechos colaboradores, el empresario colombiano señalado como testaferro de Maduro, Alex Saab, quien se encontraba preso en Miami, acusado de conspiración para lavado de dinero.

Sobre lo ocurrido con Alex Saab, detalló que el gobierno de los Estados Unidos y el régimen de Maduro «han establecido una negociación complementaria a la Mesa de Barbados». Aclaró que aunque no es parte de esas conversaciones, se ha «involucrado» para contribuir «a que se logre el objetivo de unas elecciones libres y que los intereses de los venezolanos estén íntegramente representados, por encima de cualquier otra consideración».

Machado también advirtió que la ruta hacia la libertad de Venezuela «es compleja y enfrenta múltiples amenazas» y alertó que quienes detentan el poder «utilizan todos sus recursos, sin escrúpulo alguno», para tratar de desmoralizar al país.

«Por ello, convierten a un delincuente que ha explotado el hambre de nuestro pueblo en su ficha predilecta de cambio en la negociación. Sin embargo, los venezolanos hemos demostrado que sus tácticas intimidatorias no nos desvían de nuestro objetivo de retornar a la democracia a través de elecciones justas», sentenció.

«Somos rehenes de un sistema»

En el comunicado, Machado también denunció que los venezolanos «somos todos rehenes de un sistema» y recordó que cada vez que se produce la liberación de unos ciudadanos, «otros pasan a ser víctimas de una perversa maquinaria de represión». Añadió que en esta dinámica » se liberan unos rehenes sólo para que otros ocupen su lugar».

Es por eso que insistió en que es necesario «conquistar la libertad en Venezuela para que no haya más rehenes políticos».

«Esta es la misión que millones de ciudadanos me asignaron el 2 de octubre y a la que me he comprometido a llevar hasta el final», sostuvo.

Machado concluyó afirmando que seguirá trabajando para «construir el cambio» en Venezuela.

TSJ pide a Contraloría sustentar inhabilitación de Machado

El mismo día en el que se produjo la liberación de Alex Saab, se conoció que el Tribunal Supremo de Justicia solicitó a la Contraloría General de la República que, en un lapso de tres días, remita los antecedentes administrativos de la supuesta inhabilitación política de Machado.

El documento, con fecha del 19 de diciembre de 2023, pide una «copia certificada de los actos administrativos» que impusieron la sanción a Machado por 15 años.

El máximo tribunal requiere los documentos para pronunciarse sobre el reclamo de Machado ante su inhabilitación política y su solicitud de amparo cautelar.