María Corina Machado sorprendió en el minuto 45 y acudió al TSJ - Runrun

En las horas finales del plazo que impuso el gobierno para acudir al TSJ, María Corina Machado acudió al máximo tribunal con una reclamación en la que ratifica que ella no está inhabilitada

Machado afirma que ahora la pelota está en la cancha de Maduro, quien tendrá que decidir si cumple con los acuerdos de Barbados: «No nos van a sacar de la ruta electoral (…) Voy a hacer lo que sea , todo lo que haya que hacer, nosotros vamos a llegar hasta el final»

«Mi posición es la misma: como no inhabilitación, yo no voy a recurrir ese procedimiento. Lo que hemos establecido es una vía de hecho, una reclamación, diciendo que no hay inhabilitación

La candidata presidencial de la oposición, María Corina Machado, acudió la tarde del 15 de diciembre de 2023 al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), horas antes de que finalizara el plazo que puso el gobierno para que opositores solicitaran la revisión de las inhabilitaciones que les impide ocupar cargos de elección popular.

Sin avisar a medios de comunicación y luego de días evadiendo responder si acudiría al TSJ, Machado se presentó en el ocaso del plazo que había impuesto el gobierno para la revisión de inhabilitaciones, un procedimiento acordado entre el Gobierno y la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).

#ÚLTIMAHORA María Corina Machado tras acudir al TSJ: "El régimen tiene terror a medirse. Están buscando excusas para no contarse conmigo. Por eso hoy estamos aquí, no nos van a sacar de la ruta electoral. Voy a hacer todo lo que haya que hacer y vamos a llegar hasta el final. La… pic.twitter.com/MHgD96p1ni — Monitoreamos (@monitoreamos) December 15, 2023

A su salida del TSJ, Machado declaró ante un pequeño grupo de periodistas que acudió al TSJ firme en su convicción de que no hay inhabilitación que revisar.

«Venezuela tiene una gran esperanza al final de este año 2023. Esto lo hemos ido construyendo con base a la verdad. Y es con la verdad que lograremos liberar a nuestro país. ¿Cuál es la verdad que hoy todos conocemos? Que no hay inhabilitación alguna en mi contra, no he cometido delito alguno ni se me ha notificado ningún procedimiento», expresó.

Como otra «gran verdad» comentó el hecho de que el régimen de Nicolás Maduro «tiene terror de medirse» electoralmente.

«Por eso hoy estoy acá, para que esa verdad que sabemos de que no nos van a sacar de la ruta electoral los venezolanos la tengan reafirmada. Voy a hacer lo que sea , todo lo que haya que hacer, nosotros vamos a llegar hasta el final. La pelota está en la cancha del régimen, ahora son ellos los que tienen que cumplir», sentenció.

Insistió en que su acción deja al gobierno «sin excusas» para seguir adelante con un supuesto intento de abandonar la ruta electoral.

Machado aclaró que acudir al TSJ no significa un cambio de opinión en sus argumentos, pues mantiene sque nunca se le notificó de la supuesta inhabilitación que le impuso la Contraloría en 2015 hasta 2030. Por ello, no pidió recurrir un documento en concreto, debido, insistió, a su inexistencia.

«Mi posición es la misma: como no inhabilitación, yo no voy a recurrir ese procedimiento. Lo que hemos establecido es una vía de hecho, una reclamación, diciendo que no hay inhabilitación (…) Lo que debe quedar claro es que nadie nos saca de la ruta electoral y que la pelota está del lado de Maduro. Maduro tendrá que decidir si se cuenta o no se cuenta, si cumple o no los acuerdos asumidos con la comunidad internacional», remarcó.

Ratificó que hará todo lo que esté en sus manos «para que hayan elecciones limpias y libres»-

Machado arrasó en las primarias opositoras del 22 de octubre, cuando recibió el 92,35 % de los votos, por lo que espera medirse en los comicios del segundo semestre del próximo año contra el chavismo.