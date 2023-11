TSJ abre las puertas a desacato a eventual sentencia de la CIJ sobre el Esequibo - Runrun

Este martes, 28 de noviembre, la ONG Acceso a la Justicia afirmó que el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) «ignora la Justicia internacional en el caso del Esequibo» al dictaminar que «no tendrá ninguna validez» cualquier decisión contra el referendo del domingo.

La reciente decisión de la Sala Constitucional del TSJ, en la que ordena a las autoridades electorales continuar con este proceso consultivo, que no tiene carácter vinculante, «parece abrir las puertas al desacato de una eventual sentencia que pudiera dictar la CIJ sobre el referendo, e incluso una renuncia a seguir batallando en esa instancia», aseguró la ONG.

La CIJ, que ha dictaminado que tiene jurisdicción sobre el tema, celebró recientemente audiencias con ambas partes, en las que Guyana pidió tomar medidas provisionales para «bloquear» el referendo, mientras que Venezuela aseguró que «nada va a impedir» la consulta, que plantea la anexión del territorio disputado, a través de la creación de un estado llamado Guayana Esequiba.

Acceso a la Justicia sostuvo que el Supremo «refuerza su política de ignorar a los organismos de la justicia internacional en lugar de cooperar con ellos», lo que también «podría afectar aún más la reclamación sobre el Esequibo».

«Queda por ver si la CIJ, luego de escuchar a Guyana y Venezuela en las audiencias públicas celebradas el 14 y 15 de noviembre, dictará medidas provisionales antes de realizarse el referendo consultivo el próximo domingo 3 de diciembre», señaló Acceso a la Justicia.

La ONG agregó que el Estado venezolano posee argumentos jurídicos «sólidos para sostener, ante cualquier instancia internacional, que el territorio Esequibo es suyo, independientemente de que se consulte o no» a los ciudadanos.

Venezuela ha insistido en que no reconoce ni reconocerá la jurisdicción de este tribunal de La Haya para resolver la controversia.

Rocío San Miguel, abogada y presidenta de la organización no gubernamental Control Ciudadano, señaló que Venezuela quedaría indefensa si el gobierno se priva de presentar los alegatos históricos, los documentos que demuestran que el territorio Esequibo pertenece a Venezuela, de presentar pruebas y de poder interactuar durante el tiempo que dura el juicio, que sería entre tres a cuatro años.

«Después de que Venezuela no haya presentado pruebas, no haya ido a las audiencias, no haya argumentado sus alegatos en los juicios sobre el territorio del Esequibo, se va a producir una sentencia y allí viene lo más grave: aún desconociendo nosotros o el gobierno la jurisdicción de la Corte, será obligatorio para los venezolanos. Es un error histórico y monumental abandonar el espacio de la CIJ», advirtió.