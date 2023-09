"Un país que se apaga por la indolencia": serie de fallas eléctricas afectaron Caracas y al menos 10 estados - Runrun

Este miércoles varias fallas eléctricas eléctricas afectaron al menos 10 de los 23 estados de Venezuela. El ir y venir de la luz causó zozobra en los ciudadanos y en algunas zonas se reportaron apagones hasta de una hora.

Al menos hasta las 6:00 p.m. del 13 de septiembre Corpoelec no había informado oficialmente sobre la causa de, al menos, siete fallas eléctricas contabilizadas en ciudades como Caracas, Guatire y Maracaibo.

En medio de los constantes bajones, Corpoelec publicó un mensaje en el que instaba a aprovechar la luz solar y a hacer un uso eficiente de la energía desconectando los aparatos que no estaban en uso.

Habitantes de Miranda, Falcón, Aragua, Lara y Yaracuy aseguraron a EFE que registraron también varias intermitencias, mientras que en localidades de Trujillo, Carabobo, La Guaira y Táchira los llamados «bajones» terminaron por dejar sin luz a la población.

La jornada de bajones y apagones en seguidilla coincidió con el anuncio del gobernante Nicolás Maduro de que planea enviar, junto a China, al primer venezolano a la Luna.

La etiqueta #SinLuz fue tendencia en la red social X y recogió los reportes de los ciudadanos afectados en distintos puntos del país

La caída en el servicio de internet fue la consecuencia más directa de estas constantes fluctuaciones.

La plataforma NetBlocks, que monitorea el tráfico global en la red, informó que los «cortes de energía han dejado fuera de servicio la conectividad a internet en múltiples estados de Venezuela, incluyendo Caracas» desde las 12:00 hora local.

⚠️ Confirmed: A series of power outages have knocked out internet connectivity in multiple states of #Venezuela including Caracas from 12:00 p.m. local time; incident ongoing #13Sep #Bajón #SinLuz 🔌 pic.twitter.com/2XWzULQaZR

— NetBlocks (@netblocks) September 13, 2023