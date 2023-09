GuachimánElectoral | La promoción de la primaria y la educación electoral siguen como tareas pendientes - Runrun

Frente a la censura en los medios de comunicación y la falta de recursos, la Comisión de Primaria apela a la fórmula volanteo y uso de redes sociales para conectar con la gente.

Alberto vive en Guanare, estado Portuguesa y no tiene mayor detalle de la elección primaria de la oposición. Escuchó que es a finales de este 2023, pero desconoce la fecha precisa. También oyó que a través de un link las personas pueden ubicar su centro de votación, pero no ha podido hacerlo porque no tiene teléfono inteligente ni computadora.

“Por aquí yo no he visto propaganda de eso, solo sé que María Corina (Machado) y Capriles están entre los candidatos, pero no tengo idea de quién más”, dijo.

De acuerdo con Alberto, mucha gente en Guanare y el resto del país no sabe de la primaria.

“Deberían hacerle más propaganda, porque especialmente la gente mayor y los jóvenes no están enterados”.

Para Ignacio Ávalos, director del Observatorio Electoral Venezolano (OEV), promover la elección primaria de la oposición es una tarea titánica que tienen los organizadores.

“No es fácil porque no hay muchos canales regulares, el arma más poderosa son las redes sociales y no todo el mundo tiene acceso a ellas”, dijo el sociólogo e investigador venezolano.

Cuesta arriba y sin dinero

Vicente Díaz, exrector del Consejo Nacional Electoral, considera que falta mucha difusión de la primaria. “Pero entiendo que la Comisión Nacional de Primaria anda limitada de recursos. Los partidos políticos deben ser más activos”, dijo Díaz

Según Ávalos, son los mismos candidatos quienes se han encargado de promover la primaria, especialmente en el interior del país. “El Observatorio (Electoral Venezolano) cuenta con alrededor de 700 personas a nivel nacional, entre colaboradores y voluntarios, y el sentimiento es que la gente se ha movilizado en la campaña que están haciendo los candidatos, ellos me dicen que desde tiempos de Hugo Chávez no veían tanta efusividad en la gente”.

Para José Domingo Mujica, de la Red de Observación Electoral de la Asamblea de Educación (ROAE), el trabajo de promover la primaria se ha hecho. “En mi opinión hay una adecuada formación para los que han de trabajar en la elección e igualmente para los votantes que asistirán ese día”.

Hasta ahora los esfuerzos se han centrado en campañas de redes sociales y actividades de volanteo donde intentar aclarar dudas de los ciudadanos y motivar la participación. No hay difusión en medios tradicionales.

Sin embargo, hasta ahora no parece suficiente. Según una encuesta de la empresa Delphos de 2022, solo 41.1% de la población sabe que el candidato de la oposición para las elecciones presidenciales de 2024 se escogerá por medio de una elección primaria el próximo 22 de octubre: la mayoría (48.4%) no tiene conocimiento, 2.9% piensa que están trabajando en ello, 2.3% cree que cada uno se lanzará al ruedo por su cuenta, 1.7% opina que no habrá candidato opositor, 1.2% considera que el elegido saldrá de acuerdos entre ellos, al 1.1% no le interesa el tema y 0.6% piensa que Nicolás Maduro no dejará que la oposición tenga un abanderado.

Pero no solamente se trata de educar al electorado: también es necesario la formación de los voluntarios y el personal técnico que deberá prestar apoyo durante la elección. Hasta la fecha, la Comisión avanza en la formación de los voluntarios de la mano de las Juntas Regionales y el equipo técnico, el pasado primer fin de semana de septiembre comenzaron los cursos de capacitación para formadores electorales en Portuguesa, Mérida, Nueva Esparta, Zulia, Carabobo, Lara, Bolívar y Miranda.

Según Ávalos, quienes están detrás del evento electoral de octubre son los más calificados del país.“Allí se encuentran los mejores profesionales y estudiantes de Informática de la Universidad Central de Venezuela, ellos están poniendo todo el empeño para que el proceso se lleve a cabo”.

Mejorará hacia el final

Mujica aseveró que a medida que se vaya acercando la votación más gente calificada se sumará a esta. “Eso es algo que está evolucionando, tanto la formación de los que atenderán la elección, como la información para los votantes”.

Pese a no estar involucrado con la primaria, Díaz manifestó que el equipo técnico posee un excelente nivel. “Los miembros de mesa deben ser facilitados por los partidos políticos y la sociedad civil. Requieren siempre capacitación para que la mesa pueda operar eficientemente”, sostuvo el exrector.

Por su parte, Ávalos considera que la votación en la primaria puede ser más alta de lo que se espera. “Pero eso dependerá de múltiples factores, empezando por donde le toque sufragar a la gente, porque si es un sitio alejado, las personas allí tienen que lidiar con una serie de circunstancias, como la gasolina, por ejemplo”.

Reducir la apatía y vencer la desinformación

El director del OEV sostuvo que uno de los retos es captar la atención de los jóvenes.

“Según Voto Joven hay más de 2 millones de chamos que no han podido inscribirse en el Registro Electoral y ahí entra en juego la estrategia del Gobierno para desestimular a la gente”.

Ante la censura que impera en los medios de comunicación, Díaz expresó que es perentorio apelar a estrategias alternativas para promover la primaria. “Utilizar la mensajería de texto, publicidad en redes, pintar las paredes, organizar caravanas, emplear megáfonos en la calle, hacer volanteo, visitar casa por casa, constituir asambleas de ciudadanos y activar a cada militante y simpatizante”.

El espantavotos

El director del OEV sostuvo que el chavismo-madurismo va a hacer todo lo posible por descalificar a la primaria, porque un éxito en esta, podría significar un preámbulo a una participación masiva en las elecciones presidenciales de 2024. Para Ávalos, “esa relación de fuerzas del nuevo directorio del Consejo Nacional Electoral, encabezado por Elvis Amoroso, es mentirosa y persigue echar más leña al fuego de la abstención.

“No es lo mismo un directorio con 3 representantes del chavismo y 2 de la oposición con Enrique Márquez y Roberto Picón, que esto de ahora con Elvis Amoroso que es un confeso militante del Partido Socialista Unido de Venezuela. El 80% de los suplentes en el CNE simpatizan con el chavismo”.

“El Gobierno está trabajando en ello con el tema de las inhabilitaciones y la amenaza de suspender la primaria vía Tribunal Supremo de Justicia, pero hasta ellos saben que hay un límite que no se puede transgredir”.