GuachimánElectoral | Bibliotecas, edificios, plazas, canchas y calles serán algunos centros de votación para la primaria - Runrun

Semanas después de que la Comisión Nacional de Primaria (CNP) anunciara que habilitarían más de 3.100 centros electorales en el país para el 22 de octubre, desde este domingo 3 de septiembre está disponible el buscador oficial de los centros de votación. Las personas deben introducir su cédula de identidad y seleccionar su fecha de nacimiento.

En un mapeo que hizo el Guachimán Electoral detectó que fueron habilitados plazas, canchas deportivas, iglesias, plazas, edificios, calles, bibliotecas, locales y centros comerciales. También algunas escuelas parroquiales.

Trascendió que para seleccionar estos espacios, tomaron en cuenta variables como: la conexión a internet, disponibilidad de líneas telefónicas, seguridad y accesibilidad.

En las primeras horas en que se habilitó la página web, usuarios reportaron problemas en la plataforma. En redes sociales afirmaban que la página arrojaba un mensaje de error al introducir los datos personales, por lo que se necesitaban varios intentos para hacer la verificación.

Intente varias veces y solo me arrojó este mensaje de error pic.twitter.com/72E9m8tSon

A pesar de que la Comisión Nacional de Primaria la describe como una «herramienta digital amable y sencilla de usar», para los adultos mayores es complicado introducir su fecha de nacimiento, pues no permite escribirlo directamente, sino que deben retroceder varias páginas con años hasta llegar a la que le corresponde.

Gracias por esfuerzo que hacen, es difícil llegar al año de nacimiento, debe ser mas sencillo y colocarlo directo. No me permitió colocar que todo estaba bien en cuanto a datos y zona donde vivo y me toca votar. Esto es clave para que cada quien esté seguro donde le toca. Saludos

— Zuleima Vegas Méndez (@Zuleima_Vegas) September 3, 2023