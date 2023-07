Parlamento Europeo condenó inhabilitaciones y exige elecciones libres y justas en Venezuela - Runrun

Los eurodiputados piden un procedimiento independiente para las nominaciones al Consejo Nacional Electoral y reconoce «los esfuerzos de la oposición al régimen por organizar elecciones primarias

Este jueves, 13 de julio, el Parlamento Europeo condenó la decisión «arbitraria e inconstitucional» de inhabilitar a políticos de la oposición como María Corina Machado, Leopoldo López, Henrique Capriles y Freddy Superlano, entre otros, así como la interferencia del gobierno de Maduro en las primarias.

La Eurocámara expresó esta condena en una resolución aprobada por 495 votos a favor, 25 en contra y 43 abstenciones, que se votó después de un debate en la tarde del miércoles en Estrasburgo en el que también la Comisión Europea cargó contra la inhabilitación de opositores políticos en Venezuela y lo tildó de «una evolución sumamente preocupante».

En el texto, los eurodiputados piden un procedimiento independiente para las nominaciones al Consejo Nacional Electoral y reconoce «los esfuerzos de la oposición al régimen por organizar elecciones primarias como solución democrática para los venezolanos que se hallen tanto en el país como en el extranjero».

El Parlamento añade que las autoridades venezolanas deben «establecer las condiciones necesarias para garantizar unas elecciones justas, libres, inclusivas y transparentes», mientras que la UE debe apoyar el retorno a la democracia en este país y «presionar al régimen venezolano para que libere a todos los presos políticos».

Los diputados también señalaron su apoyo a las investigaciones de la Corte Penal Internacional «sobre los graves delitos y actos de represión de gran alcance del régimen venezolano» y apuntaron a la próxima cumbre entre la UE y la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC), que se celebrará la próxima semana en Bruselas, como «una oportunidad para defender los principios del Estado de derecho, la democracia y los derechos humanos».

Para la Eurocámara, todos los participantes deben atenerse a esos principios; y confió, además, en que la declaración final de la cumbre «exija el pleno respeto de los derechos humanos, la democracia y las libertades fundamentales»

ONG preocupadas por falta de garantías

Diversas organizaciones internacionales, en un pronunciamiento en conjunto, expresaron su preocupación por la falta de garantías para próximas elecciones en Venezuela.

La Oficina de Washington para América Latina (WOLA), el Global Center for the Responsibility to Protect, Robert F. Kennedy Human Rights (RFKHR), Fundación para el Debido Proceso (DPLF), Comisión Internacional de Juristas (ICJ) y Human Rights Watch (HRW) expresaron a través de un comunicado que los recientes acontecimientos políticos que han ocurrido en el país en los últimos días «representan una amenaza a la legitimidad de los próximos procesos electorales».

En el pronunciamiento las ONG hacen referencia a la renuncia de los seis miembros del Consejo Nacional Electoral (CNE) sin ofrecer una explicación clara, además a la decisión de la Asamblea Nacional de mayoría oficialista de nombrar un nuevo CNE a través de una comisión integrada completamente por miembros del partido de gobierno.

A las organizaciones también les preocupa la «continua inhabilitación electoral arbitraria de candidatos de la oposición» por medio de procedimientos administrativos. Mencionaron la reciente inhabilitación por 15 años de la candidata de oposición María Corina Machado, así como inhabilitaciones previas de figuras como Leopoldo López, Henrique Capriles y Freddy Superlano.

También, están inquietos por los «déficits persistentes en las condiciones mínimas para elecciones libres y justas» y consideran que continúan impidiendo el proceso democrático en Venezuela.

Las ONG afirman que Venezuela tiene una obligación de adoptar medidas necesarias para garantizar a los individuos una oportunidad efectiva de ejercer sus derechos consagrados en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP) y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos (CADH), por tal razón la comunidad internacional y otros actores no deben aceptar menos y deben exigir a Venezuela cumplir con estándares electorales mínimos que garanticen el derecho a la participación política y elecciones libres y justas.

