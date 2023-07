Culebrón político | Maduro y Capriles se insultan en Twitter - Runrun

«Fantasma te dije y fantasma te quedaste, pero tú, en lugar de asustar, das risa. El pueblo te conoce: apoyaste las guarimbas, al guaidosismo y las sanciones», le respondió el presidente al precandidato opositor

El presidente Nicolás Maduro y el precandidato presidencial opositor Henrique Capriles intercambiaron insultos este 11 de julio en Twitter, donde se acusaron de «fantasma».

«Fantasma te dije y fantasma te quedaste, pero tú, en lugar de asustar, das risa. El pueblo te conoce: apoyaste las guarimbas, al guaidosismo y las sanciones», escribió Maduro en la red social, en respuesta a una publicación de Capriles.

Fantasma te dije y fantasma te quedaste pero tú en lugar de asustar das risa. El pueblo te conoce: apoyaste las guarimbas, al guaidosismo y las sanciones. Ahora pretendes alentar otra vez la guerra económica. No te lo vamos a permitir ¡Venezuela se respeta!

Maduro aseguró que el opositor pretende «alentar otra vez la guerra económica», lo que su gobierno no va a permitir.

En el mensaje al que respondió el mandatario, Capriles expresó que el «único fantasma» que conocen «los venezolanos son las promesas» que «nunca» cumplió el gobierno de Maduro, al que calificó como «el peor de la historia».

«Y, además, quieres terminar de sepultar la democracia. Reconoce que fracasaste y vas a seguir fracasando. No hay forma (de) que recuperes la economía y el bienestar de la familia», dijo Capriles, quien, a su vez, respondía así a unas recientes declaraciones de Maduro, quien aseguró que los candidatos a las primarias buscan una «guerra» y la «destrucción económica» del país.

«Ellos no van a hacer una campaña, esa ultraderecha que se está convocando para hacer candidaturas lo que quieren es la guerra y la destrucción económica de Venezuela», dijo el mandatario durante su programa de televisión semanal del 10 de julio.

Capriles carga contra Ratti por recurso contra la primaria

El precandidato presidencial condenó el 10 de julio las declaraciones del dirigente Luis Ratti, quien volvió a arremeter contra la primaria opositora tras introducir un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) con el que busca impedir que se realice la consulta.

Haciendo referencia a las acciones de Ratti, Capriles repudió la inhabilitación política de Machado, de quien reconoció que lidera todas las encuestas.

«Hay 14 candidatos, pero la persona que ha venido liderando la primaria, de acuerdo con los estudios de opinión, que es María Corina Machado, fue inhabilitada por la dictadura. Fue un mensaje de la dictadura sobrevenido a todo este desarrollo de la primaria, y por ahí todos los rumores de que van a seguir atacando la primaria, que es esto que hemos visto de este individuo que se presentó hoy en el Tribunal (Luis Ratti) y el rumor que hay es que la sentencia ya está lista, que ya la tienen cocinada. Hasta el Partido Comunista lo quieren robar para dárselo a otros que van a ser seguramente serviles al señor Maduro».

Capriles admite que María Corina Machado lidera los estudios de opinión: "Su inhabilitación es un mensaje de la dictadura"

Para Capriles, la medida contra Machado también es un golpe para él: «La inhabilitación de María Corina Machado no solamente fue dirigida a ella; detrás de eso hay un mensaje que no puedo ignorar, que también es conmigo, contra la primaria, contra el liderazgo democrático, contra todos los que queremos que este país tenga un cambio. La golpean a ella, pero también me golpean a mí. Porque teniendo incluso decisión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que le ordena al Estado restituir mis derechos, es obvio que el dictador dice ‘a cualquier candidato que tenga algún tipo de opción se le inhabilita. No se le va a permitir inscribirse'».

Capriles sobre inhabilitación de María Corina Machado: "Eso también es conmigo, contra la primaria, contra todo el liderazgo democrático que quiere un cambio"

Dijo, además, que participará en las elecciones primarias para ratificar la vía en la que cree: la democracia. En este sentido, pidió unidad y voto.

«Mi participación era y es para reafirmar el camino de las elecciones. Voté el 21 de noviembre y luche para que hubiera gente en las alcaldías. Tengo seis años inhabilitado y me meto en la primaria para reafirmar el camino en el que creo (…) Yo entré en la primaria, propuse la primaria con la idea de fortalecer el camino en el que yo creo, que los venezolanos pudieran expresarse a través del voto», sentenció Capriles.

