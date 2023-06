Maduro crea fondo especial para financiar a pequeños productores agrícolas - Runrun

El presidente Nicolás Maduro anunció el 22 de junio la creación de un fondo especial de financiamiento para los pequeños productores agrícolas del país, con el fin de aumentar el apoyo económico a este sector.

Asimismo, ordenó a la Corporación Venezolana de Comercio Exterior (Corpovex) aumentar la compra de volúmenes de cosecha de los productores, a través de un plan campesino que «ya viene funcionando pero tiene que multiplicarse».

Maduro sostuvo que es necesario resolver los «temas de logística» que se presenten en el terreno porque el alimento «tiene que ser producido para que llegue a la mesa del hogar venezolano».

Aseguró que el gobierno ha activado un «plan especial» para solucionar las principales necesidades en materia de vialidad, que permitan a los productores agrícolas transportar sus cosechas.

Ante la frustración de no tener gasolina para transportar sus cosechas, agricultores venezolanos grabaron en días pasados videos en donde arrojaban kilos de frutos y verduras a ríos en entidades andinas del país. El acto de protesta les costó la detención a dos de ellos.

Organizaciones no gubernamentales aseguran que son los derechos económicos y sociales tanto de los trabajadores del campo como de los consumidores los que están siendo vulnerados por el Estado al no garantizar gasolina para el traslado de alimentos

El primer detenido fue el agricultor trujillano Jhonar Barazarte Trompetero, quien el pasado 11 de junio difundió un video en redes sociales, en donde se apreciaba a dos personas arrojando al río el sobrante de su cosecha de tomates.

«Desde Carache, botando los tomates porque no hay combustible. Esto está demasiado barato, no da para llevarlo hacia el Mercado de Coche (en Caracas)», expresaba con voz en off.