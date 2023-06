Diosdado Cabello: "Ni por las buenas ni por las malas nos vamos de acá nosotros" - Runrun

Durante los últimos meses, Cabello ha emitido diferentes críticas contra las primarias de la oposición, que se prevé celebrar en octubre de este año 2023

Foto: @ConElMazoDando

El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, advirtió este viernes, 9 de junio, que el oficialismo no se irá «ni por las buenas ni por las malas».

Durante un acto en apoyo a Nicolás Maduro realizado en el estado Guárico, Cabello también criticó a los candidatos a las primarias opositoras, por por presentarse a la contienda tras, supuestamente, «pedir» sanciones, bloqueo e invasiones a la comunidad internacional.

«En este país, quien decide es el pueblo. Ellos se presentan después de pedir sanciones, bloqueo e inclusive invasiones contra su propio pueblo», señaló el oficialista.

Asimismo, afirmó que, según él, la oposición también ha pedido «que vengan fuerzas militares extranjeras».

En tal sentido, dijo: «Les voy a decir algo que tengo tiempo diciendo: ni por las buenas, ni por las malas nos vamos de acá nosotros».

#9Jun #Venezuela

Diosdado Cabello a la oposición venezolana: “Ni por las buenas ni por las malas nos vamos de acá” https://t.co/McLS198OdM pic.twitter.com/wk2VKS7Out — Reporte Ya (@ReporteYa) June 9, 2023

Vale destacar que en los últimos meses, Cabello ha emitido diferentes críticas contra las primarias de la oposición, que se prevé celebrar en octubre de este año 2023.

En otra marcha realizada en el estado Yaracuy, Cabello aseveró que la oposición se encuentra dividida, por lo que criticó que estén buscando primarias para definir a un candidato que enfrente al chavismo.

«Ellos están divididos en mil pedazos. El chavismo debe estar unido. No andamos buscando candidatos, ya tenemos el nuestro, el pueblo chavista se restea con Nicolás Maduro», señaló.

Además, este miércoles, 7 de junio, Cabello, aseguró que los venezolanos en EEUU no podrán votar en las elecciones presidenciales.

«Nosotros no tenemos relaciones con Estados Unidos, no tenemos delegaciones consulares, no tenemos embajadas. Los están engañando», dijo el dirigente oficialista.