“Los están engañando”: Cabello dice que venezolanos en EEUU no podrán votar en presidenciales - Runrun

El dirigente oficialista también se refirió a la agresión que sufrió el dirigente opositor Henrique Capriles en el estado Carabobo, donde una mujer lo abofeteó y también recibió golpes con los pies.

Foto: @ConElMazoDando

Diosdado Cabello, segundo vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), aseguró este miércoles, 7 de junio, que los venezolanos en EEUU no podrán votar en las elecciones presidenciales.

Durante su programa Con El Mazo Dando, que transmite Venezolana de Televisión, Cabello señaló que a aquellos que residen en Estados Unidos «los están estafando» con la posibilidad de participar en las presidenciales.

«Nosotros no tenemos relaciones con Estados Unidos, no tenemos delegaciones consulares, no tenemos embajadas. Los están engañando», dijo.

Asimismo, dijo que a los venezolanos en el exterior «nadie lea garantiza su voto en unas elecciones».

Estas declaraciones de Cabello llegan luego que la Comisión Nacional de Primaria anunciara una plataforma para actualización de datos de venezolanos que residen en el extranjero. Allí, podrán actualizar sus datos de residencia para votar en las primarias de octubre.

Vale acotar que la Comisión aclaró, en una nota de prensa, que esta actualización no implica que podrán votar en las elecciones presidenciales de 2024, porque «la información recolectada no se compartirá con ningún organismo público».

ÚLTIMA HORA | Diosdado Cabello anticipa que venezolanos en EEUU no podrán votar en las presidenciales de 2024: “Los están engañando” (Video) https://t.co/Z0XeVLRlU9 pic.twitter.com/NDUpgrK8HR — AlbertoRodNews (@AlbertoRodNews) June 8, 2023

Arremetida contra Capriles

Cabello también se refirió a la agresión que sufrió el dirigente opositor Henrique Capriles en el estado Carabobo, donde una mujer lo abofeteó y también recibió golpes con los pies.

El oficialista leyó un titular en el que señalaban que Capriles «insinuó» que Cabello era el responsable de este ataque.

«Eso había tardado mucho, en verdad. ¿Por qué estás leyendo mis declaraciones? ¿Quién está obsesionado con quién?», señaló Cabello.

Asimismo, el chavista dijo que no condenará a los suyos para ponerse de su lado. «¿Eso es lo que tú esperas? Eso yo no lo voy a hacer nunca. Estoy con los míos, así no tengan la razón».