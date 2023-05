Venezuela está en las condiciones menos idóneas para revertir uso del dólar - Runrun

El economista aseguró que un aliciente importante para la población fue permitir el uso del dólar

Este lunes, 22 de mayo, el economista Luis Arturo Bárcenas, de la firma Ecoanalítica, consideró que Venezuela está en las condiciones «menos idóneas» para revertir uso del dólar.

En entrevista para Unión Radio, Bárcenas explicó que Venezuela formalmente no está dolarizada, ni siquiera parcialmente, agregó que hay un marco legal que permite la convivencia bolívar-dólar, pero no hay una obligación legal de que el BCV tenga que suplir todos los dólares que necesita la economía, como sí ocurriría en una dolarización no de facto.

“Revertir el uso del dólar en estas condiciones, parece más un mensaje del gobierno con visión política que acorde con la realidad económica que estamos viviendo”, señaló el economista.

Luis Arturo Bárcenas continuó explicando que Venezuela está en un entorno en donde los precios crecen en una semana lo que en otros países crecen en un año, en donde las personas no utilizan bolívares para gastar, sino para adquirir divisas, y en donde la política pública se ha orientado precisamente a eso que satanizan tanto que es dolarizar la economía para promover la estabilidad de precios.

El economista aseguró que un aliciente importante para la población fue permitir el uso del dólar.

«Hay que promover que los bancos intercambien divisas de manera más expedita, tratar de reformar el esquema del Impuesto a las Grandes Transacciones Financieras, que es muy costoso no solo para las empresa sino también para los hogares», dijo.

Recomendó que todo aquello que satanice el dólar hay que dejar de hacerlo (…). «Dejemos de restringir y satanizar la dolarización, vamos a promoverla de manera relativamente sana, en convivencia con el bolívar, dejar que surja”.