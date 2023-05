Videos | Intentos masivos de cruce y caos en frontera norte de México por el fin del Título 42 - Runrun

En el último día del Título 42, el caos y la desesperación crecen en la frontera norte de México, donde los migrantes han intentado cruzar de forma masiva a Estados Unidos con tácticas como arrojarse al río Bravo y armar estampidas humanas.

En la frontera entre Matamoros, Tamaulipas, y Brownsville, Texas, personas de distintas nacionalidades han abarrotado la frontera por la finalización del Título 42 y la entrada en vigencia del Título 8. Esta última una norma sanitaria que permite «expulsiones rápidas y masivas de migrantes».

En las horas previas, militares estadounidenses han instalado una cerca de alambre de cuchillas enrollado, para evitar los cruces irregulares en la ribera del río Grande, para contener a los migrantes.

Pero, a pesar de ello, los extranjeros siguen lanzándose al agua para alcanzar suelo estadounidense y, aunque algunos han sido retornados por el mismo caudal hacia México, otros han logrado su paso, principalmente porque traen consigo menores de edad.

En las últimas 24 horas, grupos de migrantes, venezolanos en su mayoría, se han internado en el río que divide ambos países y, aunque las autoridades han intentado inhibir la acción, se continúan filtrando familias a lo largo del río.

La tensión en la frontera crece antes del fin la noche de este jueves del Título 42, por eso varios videos de migrantes utilizando desde colchonetas hasta salvavidas para poder cruzar la frontera.

En otro video se observa a una familia de origen asiático tratando de cruzar el río con dos niños pequeños.

#Chinese #migrant families crossing the #RioGrande trying to beat the end of #Title42 / Familias chinas cruzando el #RioBravo tratando de llegar al otro lado de la #frontera antes de que termine el Titulo 42#frontera #Texas #Mexico #border #Titulo42 #Titulo8 #Title8 #China pic.twitter.com/RAKcKgduty

— Victor Castillo (@victorcastillo) May 11, 2023