Guaidó: "Luego de 60 horas de carretera para llegar a Bogotá, me sacan de Colombia" - Runrun

A través de un video publicado en Twitter, el dirigente señaló que viajó a EEUU en un vuelo comercial ante las «amenazas» a su familia por parte del «régimen de Maduro», un hecho del que prometió dar «más detalles» en las próximas horas

El dirigente Juan Guaidó denunció el 25 de abril haber sido sacado de Colombia en un vuelo a Estados Unidos, después de que la «persecución» y las «amenazas» del gobierno de Nicolás Maduro «se extendieron» a Bogotá, a donde había llegado para reunirse con delegaciones que participarán en la conferencia sobre el diálogo venezolano.

«Luego de 60 horas de carretera para llegar a Bogotá, saltando la persecución de la dictadura, desafiando al régimen de Maduro, me están sacando de Colombia. La persecución de la dictadura se extendió, lamentablemente, hoy a Colombia», dijo en un video publicado en su cuenta de Twitter.

Por las amenazas directas a mi familia e hijas del régimen de Maduro, que se extendieron a Colombia, estoy tomando este vuelo. Hasta lograr elecciones libres en Venezuela continuaremos luchando. Mañana les daré más detalles. pic.twitter.com/atam1f4n6E — Juan Guaidó (@jguaido) April 25, 2023

De igual manera, Guaidó señaló que viajó a EEUU en un vuelo comercial ante las «amenazas» a su familia por parte del «régimen de Maduro», un hecho del que dará «más detalles» en las próximas horas.

Aseguró que había ido a Colombia para «llevar la voz de millones que quieren un mejor país, que quieren una solución».

Guaidó agregó que espera que la veintena de países invitados a la conferencia internacional convocada por el presidente Gustavo Petro, para impulsar las negociaciones entre el gobierno de Maduro y la oposición, «puedan hablar de la democracia, del respeto a los derechos humanos, de la integridad de los que están siendo perseguidos hoy».

No estaba invitado a la cumbre

La Cancillería colombiana señaló el 24 de abril, a través de un comunicado, que «en horas de la tarde Migración Colombia condujo al señor Juan Guaidó, de nacionalidad venezolana que se encontraba en Bogotá de manera irregular, al aeropuerto El Dorado con el ánimo de verificar su partida en una aerolínea comercial a Estados Unidos, durante la noche».

Guaidó ya habría adquirido el pasaje de avión a Miami, por lo que el gobierno colombiano negó que «haya dispuesto un avión» para trasladarle.

No se esperaba su participación en la conferencia internacional del 25 de abril, sino que iba a tratar de sostener reuniones con los países invitados y encuentros con la diáspora venezolana.

De hecho, la Cancillería de Colombia insistió en que no había invitado «a este espacio al señor Juan Guaidó, por lo cual no se cuenta con su asistencia a la Conferencia», ya que «es un espacio de encuentro con parte de la comunidad internacional».

Entró a Colombia de forma «inapropiada»

El canciller de Colombia, Álvaro Leyva, se refirió el 24 de abril a la llegada de Guaidó a ese país y aseguró que el opositor ingresó a la vecina nación de forma «inapropiada».

Pero además, Leyva aseguró que Guaidó no está invitado a la cumbre sobre Venezuela, desmintiendo los rumores de que él lo había invitado a participar.

“No se sabe, obviamente es que no es que quiera participar, no está invitado», dijo el canciller colombiano en declaraciones reseñadas por Noticias Caracol.

Asimismo, señaló: «Trascendió en algunas redes sociales que yo lo había invitado, pero yo no conozco a Guaidó, no he tenido contacto con él, y naturalmente, si no aparece, corre riesgo porque entró de forma inapropiada y en Colombia cumplimos la ley. Podría ser deportado”.

Con información de EFE