Purga madurista: Ya son 51 los detenidos y Saab elude responder si El Aissami está siendo investigado - Runrun

En rueda de prensa, el fiscal general precisó que aumentó a 51 la cifra de detenidos por distintos frentes de corrupción en Pdvsa, la CVG, Cartones de Venezuela y en el Poder Judicial

Por segunda ocasión, Tarek William Saab se negó a confirmar si había investigación en curso contra Tareck El Aissami, exministro de Petróleo:: «No voy a autotubearme, no quiero adelantar información sobre ningún nombre en particular»

El fiscal designado por la constituyente de 2017, Tarek William Saab, informó que hasta el 5 de abril asciende a 51 el número de personas detenidas en la denominada «purga madurista».

«A la fecha, y seguro habrá más detenidos, se suman 51 personas entre hombres y mujeres privados de libertad por diversas tramas de corrupción, incluyendo la de Pdvsa Crypto, que se une a la de la CVG, la de los jueces detenidos y a la del exalcalde de Las Tejerías», declaró Saab en rueda de prensa.

El representante del Ministerio Público precisó que investigan 31 tramas de corrupción dentro de Pdvsa y que por la trama «Pdvsa-Crypto» hay 34 procesados.

A estas tramas antes develadas se suma la de Cartones de Venezuela por la que, hasta el momento, solo hay un detenido: el exdirector de la Onidex y exgobernador de Trujillo, Hugo Cabezas, quien desde 2018 estaba al frente de la compañía.

«No me voy a tubear»

En la rueda de prensa, al fiscal del madurismo le preguntaron si el exministro de Petróleo, Tareck El Aissami, estaba siendo investigado por las tramas de corrupción en Pdvsa.

El funcionario respondió de forma evasiva y se limitó a remarcar que no se adelantaría a los acontecimientos.

«Con relación a futuras o próximas investigaciones en marcha, me he caracterizado por no adelantar opinión. Como dirían ustedes los periodistas, no voy autotubearme en eso. Yo he hablado de los que están hoy aprehendidos, 51 en todas las tramas de corrupción, que son varias: Pdvsa Cypto, CVG, corrupción de algunos jueces, hechos al margen de la ley en alcaldía de Las Tejerías. Por lo tanto, no quiero adelantar información sobre ningún nombre en particular», dijo.

Hace una semana, una emisora colombiana también le hizo la misma interrogante a Saab y su respuesta fue en el mismo tono.

«Yo no quisiera, siendo tan hermético como he sido en lo que me toca, y a la vez cuando toca hablar y decir las cosas, con los detalles que referí en la rueda de prensa del sábado, adelantarme a acontecimientos que están en pleno desarrollo«, comentó entonces a La W de Colombia.