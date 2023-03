Saab sobre posible investigación a El Aissami: “No quiero adelantarme a los acontecimientos” - Runrun

«No habrá ningún tipo de perdón contra estos sujetos. Les ha costado bien caro a estos criminales la acción que han hecho. Yo espero que haya colaboración con los entes bancarios internacionales», advirtió el fiscal sobre la trama de corrupción que involucra a funcionarios del gobierno

El fiscal general, Tarek William Saab, se refirió a los hechos de corrupción por los cuales han sido señalados funcionarios del gobierno de Nicolás Maduro, entre ellos el exministro de Petróleo Tareck El Aissami.

Precisamente sobre El Aissami, Saab dijo en entrevista con W Radio: «Yo no quisiera, siendo tan hermético como he sido en lo que me toca, y a la vez cuando toca hablar y decir las cosas, con los detalles que referí en la rueda de prensa del sábado, adelantarme a acontecimientos que están en pleno desarrollo«.

Sin ir al grano ni concretar, Saab añadió que están «en el ciclo de cierre de primera fase de investigación». «Digo que el cierre porque hoy serán presentados ante el tribunal segundo contra terrorismo, en Caracas, todas estas personas, tanto empresarios como funcionarios del Estado venezolano», indicó.

Precisó que esta es «la trama 31» que su despacho ha develado desde agosto de 2017, cuando asumió la titularidad del Ministerio Público: «Hemos hecho un trabajo sistemático contra la corrupción en la petrolera. Hemos procesado, detenido y apresado a dos ministros de Petróleo».

Trabajo de investigación «lento, sostenido y delicado»

Por otro lado, durante la entrevista destacó el «apoyo y liderazgo moral del presidente Maduro que, enterándose de la punta del iceberg de estos hechos, del robo de crudo por la vía de los buques que ilegalmente salían, comenzó a trabajar (con la Fiscalía) desde finales de octubre de 2022, principios de noviembre».

Detalló que se trata de «un trabajo lento, sostenido y delicado para no encender las alarmas». Este trabajo, dijo, «en el primer trimestre del año nos llevó a hacer lo que la opinión pública nacional e internacional conoce: la detención de 25 personas y el haberse librado también órdenes de aprehensión de una docena más».

«Es temerario decir una cifra exacta cuando el proceso de investigación está en curso, pero efectivamente, estamos hablando de personas que legitimaron capitales y lavaron dinero en bienes y propiedades. Presenté un video donde aparecen centenares de vehículos, aviones de varios modelos, edificios. Lavar el dinero lo ha hecho el narcotráfico y lo hace la corrupción», abundó Saab.

De igual forma, advirtió: «No habrá ningún tipo de perdón contra estos sujetos. Les ha costado bien caro a estos criminales la acción que han hecho. Yo espero que haya colaboración con los entes bancarios internacionales».

Lee también: Las 12 interrogantes sobre la trama de corrupción en Pdvsa que Saab no respondió