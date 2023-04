Representante de la AN 2015 ante EEUU pide aliviar sanciones en medio de escándalo de corrupción en Pdvsa - Runrun

Los comentarios de Fernando Blasi representan una ruptura radical con la “campaña de máxima presión” de la oposición de los últimos cuatro años

El nuevo representante de la oposición de Venezuela en Estados Unidos, Fernando Blasi, instó al gobierno de Joe Biden a relajar las sanciones petroleras contra el gobierno de Nicolás Maduro, en medio del escándalo de corrupción que rodea a la petrolera Pdvsa.

En entrevista a The Associated Press, Blasi indicó que de no levantarse las sanciones, se corre el riesgo de que Venezuela se convierta en otra Cuba, reseñó la agencia AP.

Los comentarios de Fernando Blasi representan una ruptura radical con la “campaña de máxima presión” de la oposición de los últimos cuatro años, cuando se confiaba en Estados Unidos para sacar a Maduro del poder.

El representante de la oposición discutió el futuro de las sanciones estadounidenses en reuniones recientes con miembros del Congreso, principalmente demócratas, incluido el representante Gregory Meeks, el miembro de mayor rango en el Comité de Asuntos Exteriores de la Cámara.

Blasi advirtió que no habla en nombre de la Plataforma de Unidad en su conjunto. Reconoció que muchos de sus aliados en la coalición opositora se enfurecen ante la idea de recompensar a Maduro sin compromisos iniciales para nivelar el campo de juego antes de las elecciones presidenciales del próximo año. La administración de Biden ha señalado que está preparada para aliviar las sanciones a cambio de medidas concretas de Maduro, como prometer no prohibir a ningún candidato que surja de las primarias de la oposición a finales de este año. El pasado mes de marzo se reveló uno de los mayores escándalos de corrupción en la estatal Pdvsa en donde ya van 44 personas detenidas por su vinculación en el desfalco de la empresa. Funcionarios con altos cargos en el Poder Judicial, en la industria petrolera y otras empresas del Estado como la CVG, estarían «incursos en graves hechos de corrupción administrativa y malversación de fondos», según declaraciones del fiscal del Ministerio Público, Tarek William Saab. Dinorah Figuera: No es la postura oficial de la AN

La presidenta de la Asamblea Nacional electa en 2015, Dinorah Figuera, se distanció de las declaraciones del nuevo representante de la oposición ante EEUU.

A través de su cuenta en Twitter, Figuera indicó que las declaraciones de Blasi se hicieron a título personal y no reflejan la postura de la AN de 2015.

“El pluralismo es un valor y el consenso una necesidad para avanzar”, dijo en Twitter.

En la AN confluyen diferentes partidos políticos donde la pluralidad es un valor y el consenso una necesidad para salir adelante. — Dinorah Figuera. (@Dinorahfiguera) April 3, 2023

En la @AsambleaVE estamos haciendo todos los esfuerzos de llegar a consensos aún con diferencias en los temas que buscan siempre favorecer al pueblo venezolano y en eso estamos comprometidos — Dinorah Figuera. (@Dinorahfiguera) April 3, 2023

¿Quién es Fernando Blasi?

Según reseña la agencia AP, Blasi pertenece al partido político Un Nuevo Tiempo, un movimiento político centrado en su ciudad natal de Maracaibo.

Blasi abandonó Venezuela antes de que Maduro asumiera el poder en 2013 y se radicó en Miami donde levantó una empresa de financiamiento de bienes raíces.

Cuando Guaidó fue reconocido en EE. UU. como el líder legítimo de Venezuela, Blasi fue acreditado como consejero económico de Venezuela en su embajada de EE. UU.