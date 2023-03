Nuevos procesos del Saime para sacar cédula y pasaporte: lo que se sabe hasta ahora - Runrun

El Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) anunció la semana del 13 de marzo la modificación de los procesos para la tramitación tanto de la cédula como del pasaporte.

En el marco de «adecuaciones tecnológicas» que iniciaron el 13 de marzo y culminarían el 15, la página está incorporando una serie de cambios a los procedimientos ya conocidos.

En redes sociales, la etiqueta #Saime ha sido tendencia en las últimas horas por las crecientes dudas sobre el uso de la plataforma y los nuevos requisitos y documentos que se solicitan para la tramitación de estos documentos de identidad.

A continuación, las respuestas a las dudas más comunes sobre estos nuevos procedimientos, con la información que se conocía hasta el 15 de marzo.

Los trabajos, según informó el Saime, se extenderán hasta el 15 de marzo. La página con los nuevos pasos estará totalmente operativa después del 17 de marzo, hasta esa fecha, está en situación de mantenimiento.

El Saime explica en este video los pasos para crear la cuenta en el nuevo sistema.

María Montoya, abogada especialista en derechos migratorios, explicó al Circuito Éxitos que la clave que normalmente daba el Saime antes era de seis dígitos. La nueva plataforma exige una clave de ocho dígitos, por lo que será necesario solicitar una recuperación de clave si se quiere acceder al sistema.

«A mí y a mis familiares no nos ha llegado el correo electrónico con el link y la clave de recuperación. El sistema debe estar colapsado ahorita», advirtió.

Los datos de identidad del solicitante ya vendrán cargados por default y no podrán ser modificados por el usuario, indica el video informativo del Saime.

Llama la atención que tanto para solicitar el pasaporte como la cédula, en los datos de identidad que incluyen la dirección del solicitante ahora se pide información mucho más detallada, adicional a la habitual, como país, estado, municipio, parroquia, ciudad o localidad y código postal.

Además, el ciudadano también debe especificar tipo de vía, tipo de vivienda, nombre de la vivienda, número de vivienda, piso, números de teléfonos celular y local.

Otra novedad es que se deben agregar datos sobre «rasgos personales»: color de ojos, color de cabello, estatura, peso, color de piel, tipo de sangre y «señas particulares».

El nuevo proceso implica cargar los datos del acta de nacimiento del solicitante: estado, municipio, parroquia, registro civil, libro de registro, año de registro y número de acta.

Además, se deben incluir los datos del centro de salud donde nació el ciudadano que tramitará el documento: país, estado, municipio, parroquia, ciudad, lugar de parto y dirección.

Una pregunta común es cómo harán las personas que nacieron en caseríos o con una partera o en su casa, o aquellos que nacieron en un centro de salud que ya no existe.

«Recordemos que solo en los últimos siete o diez años es que las actas de nacimiento las entregan en el sitio del parto, antes en los 80 y 70, la gente nacía y la presentaban dos años después. Muchas veces colocaban la fecha de presentación y no la de nacimiento en la partida, allí habrá entonces incompatibilidad de datos», advirtió la abogada María Montoya en entrevista al Circuito Éxitos.

En tres videos que suman más de cinco minutos el Saime explicó cómo es el nuevo procedimiento para la solicitud y renovación de la cédula, el principal documento de identidad los venezolanos.

Antes solo se necesitaba acudir a una sede del Saime por número terminal de cédula con el acta de nacimiento para tramitar la renovación de este documento, pero ahora será necesario generar una cita en la página del organismo de identificación.

Un punto que causa controversia en redes es que, según el nuevo procedimiento, el Saime exige al solicitante adulto presentar, al momento de ir a la oficina en la que agendó su cita para la renovación de la cédula, una constancia de residencia.

El sitio web del Consejo Nacional Electoral permite descargar un formulario para hacer esta solicitud e indican que luego debe presentarse ante la oficina o unidad de registro civil con cédula de identidad (original y fotocopia), tres ejemplares de la solicitud de constancia de residencia emitidas por el sistema y uno de los documentos que se señalan a continuación:

Al respecto de este requisito, una pregunta y queja común en redes es la siguiente: ¿por qué se pide una constancia de residencia para tramitar la cédula de identidad, si para tramitar la constancia de residencia exigen la cédula laminada?

Los ciudadanos critican que se condicione la renovación de la cédula a la tramitación de una constancia de residencia.

Lo del sistema me parece bien @VenezuelaSaime pero ¿Cuál es la necesidad de un trámite circular? Si se me perdió la cédula no puedo sacar una constancia de residencia

— Jeanpier Anaya (@ProfeJeanpier) March 15, 2023