"Hice todo lo que estaba a mi alcance por la presidencia en 2013" y otras perlas de Capriles en entrevista con Villegas - Runrun

El exgobernador de Miranda y excandidato presidencial, Henrique Capriles Radonski, se refirió a varios temas de interés político actual y también hizo un repaso por sus actuaciones pasadas durante una entrevista con Vladimir Villegas.

En la conversación, Capriles defendió su proceder en 2013, cuando denunció fraude en los comicios en los que el Consejo Nacional Electoral declaró a Nicolás Maduro como ganador y luego declinó llamar a protestas.

«Yo hice todo lo que estaba a mi alcance por la presidencia, yo nunca voy a someter a este país a una guerra civil, si me ponen a escoger en una posición de escoger, yo siempre elegiré la vida», expresó.

En la conversación, Villegas también le comentó a Capriles que el denominado movimiento de «La Salida» de 2014 había sido más en contra de él que contra el propio Gobierno, a lo que el dirigente político respondió: «Totalmente, estoy de acuerdo».

Primarias, candidaturas y críticas a la oposición

(Cuando le preguntaron si le preocupa que María Corina Machado, Rosales y «El Conde del Guácharo» lo superen en las encuestas): «Me preguntas por encuestas, y yo por ejemplo, no estoy en campaña. Yo no lo he anunciado, otros sí lo han hecho. Todo eso se verá en las primarias. Lo que no debe pasar es que las primarias sean como tú quieres, o no se hagan. He visto comunicados poniéndole ultimátum a la comisión de primarias. No hay que hacer demagogia con las primarias».

«Algunos ni hemos salido a calentar el brazo. Meternos en temas de candidatura implica que obviemos lo importante, un país que empezó el año protestando, los empleados públicos, la educación de millones de niños venezolanos en riesgo».

«Sobre el tema de candidaturas o primarias, el 15 la Comisión de Primaria hará su anuncio, yo tengo el mayor respeto por todas las personas que están ahí, hay que dejar que hagan su trabajo. Más que hablar de candidaturas, este año arrancó con un país en la calle (…) y nosotros tenemos que ser voz de los pensionados, de los empleados públicos, y quedarnos pegados en el tema de la mecánica política es desconocer lo que está pasando en Venezuela».

«Hay un sector de la oposición que se alimenta de la confrontación y conflicto. En esta retórica de primaria, tú escuchas a los mismos que hablaron del 14, la Salida, TIAR, 30 de abril, interinato. Están desde el decreto Carmona. Es la oposición del atajo, que ignora las mayorías, a la gente que vive en los cerros».

«Dicen que quieren ser candidatos, pero el 21 de noviembre -elecciones regionales de 2021- no votaron».

«Sería interesante preguntarle a Benjamín Rausseo en dónde estaba él en todos estos años de lucha de la gente. Cuando los maestros estaban en las calles, o la gente luchando por la dictadura, ¿dónde estaba él?

(Sobre María Corina Machado): «Eso es una decisión del pueblo venezolano, lo que la mayoría del país quiere es que cese el conflicto. Yo no quisiera estar del lado del conflicto, y me anoto del lado de los venezolanos que están hartos del conflicto. Este país necesita paz, poder trabajar. Maduro es el conflicto y Maduro tiene, del otro lado también, quien garantiza mantener la polarización y del conflicto. El nuevo gobierno que venga debe atender la urgencia de las mayorías de este país, no a una élite. Este país necesita un gobierno que suba cerro, que se meta en sus entrañas, esto no es una cosa de cosmética, es más complejo y más profundo».

«Mi causa son los pobres de Venezuela»

«Mi causa son los pobres de Venezuela ¿Quién los defiende, el Gobierno? ¿Si el Gobierno tiene a los pensionados ganando 130 bolívares? (…) Y no todos los que estamos en la oposición vemos con la misma preocupación la pobreza del país».

«No creo que el sentimiento de cambio se haya perdido en Venezuela, está absolutamente intacto, está ahí (…) El rechazo a lo político es una frustración que sentimos todos».

«Hay que dejar años atrás de política cuyo único saldo fue un gobierno fortalecido y una oposición fragmentada y erosionada».

¿Capriles entregó la presidencia de 2013?

«Yo hice todo lo que estaba a mi alcance por la presidencia, yo nunca voy a someter a este país a una guerra civil, si me ponen a escoger en una posición de escoger la vida, yo siempre elegiré la vida. Eso que no lo dude nadie. Nadie puede verme en la calle, señalarme y decirme: ‘Por tu culpa mataron a un familiar'».

«Si algo diferencia a un dirigente de un líder es un momento como eso. Es muy fácil llamar al caos, ‘anda, ve tú y mátate'».

Los sablazos contra el gobierno interino de Guaidó

«Yo cuando no estuve de acuerdo con la políticas del llamado gobierno interino fui minoría a lo interno».

«En estos días vi una rendición de cuenta de una cantidad de millones de dólares, y cada vez que uno vea esas cifras debe recordar que un pensionado gana cinco dólares al mes».

«Ahí -en el gobierno interino- la causa no eran los pobres. Eso se terminó convirtiendo en el modus vivendi de cierta cantidad de personas».

Sanciones, estadios y el gobierno de Maduro

«Aquí no hay bloqueo, Vladimir. Si hubiese bloqueo ¿cómo llegan las camionetas que llegan? En estos días colgamos un video de cómo las descargaban en Puerto Cabello. ¿Y si hubiese bloqueo, cómo llegan las camionetas? ¿Dónde están las prioridades del país?

«Los venezolanos queremos un país donde no exista conflicto internacional, ni sanciones. Pero el responsable es Maduro, el que llevó al país a esta situación».

«Maduro no se aprieta la correa, este es un gobierno que excluye a los venezolanos».

«Nadie se opone a que el país tenga grandes infraestructuras deportivas, pero ¿no te parece una contradicción que por un lado vendan un estadio y cerquita haya casas de cartón?»

«No estaban todas las opciones sobre la mesa»

«No era verdad la tesis de todas las opciones sobre la mesa, acá nunca estuvo planteada una intervención militar. Sin embargo, hubo vendedores de humo del lado de la oposición y estaban mintiendo».