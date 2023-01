“Buscan ilegalizarlas”: AN oficialista aprobó en primera discusión polémica ley contra las ONG - Runrun

La Asamblea Nacional oficialista aprobó este 24 de enero la creación de una ley que fiscalice la actuación y el financiamiento de las organizaciones no gubernamentales (ONG), dado que, según el chavismo, casi todas estas agrupaciones tienen fines políticos y de desestabilización.

El diputado Diosdado Cabello presentó esta propuesta, que fue respaldada por la mayoría oficialista -con algunos votos en contra o salvados por legisladores opositores- y que ahora entra en un «lapso perentorio de consultas» antes de ser discutida en detalle en la Cámara.

Aseguró que la inmensa mayoría de estas asociaciones civiles o fundaciones «dependen de Estados Unidos» y operan como «apéndices» de Washington «para garantizarle al imperialismo su presencia en el mundo entero».

El proyecto inicial de ley, compartido en la sesión por algunos legisladores, contempla multas de hasta 12.000 dólares a las agrupaciones que no se registren en la instancia de control que prevén crear, o que no declaren la identidad y procedencia de las donaciones recibidas.

La propuesta prohíbe expresamente a las ONG «realizar actividades políticas» y «promover o permitir actuaciones que atenten contra la estabilidad nacional y las instituciones» del Estado.

Diosdado Cabello presenta ante la AN de Maduro un proyecto de ley contra las ONG en Venezuela: "Son apéndices de organismos para garantizarle al imperialismo su operación en el mundo entero"

Por su parte, Jorge Rodríguez, presidente de la AN, manifestó: «Cada vez que vemos a esos organismos [ONG], o gobiernos que están plagados de buenas intenciones, detrás lo que aparece son sus verdaderas y siniestras intenciones. ONG que son financiadas por el Reino Unido«.

Ante una bancada opositora en desacuerdo con lo expresado por el oficialismo, agregó: «En primera discusión no se discute artículo por artículo; se discute el título de la ley, las partes, luego se lleva a consulta y regresa a los efectos de la discusión».

A través de la cuenta de Twitter de Provea, mencionada por Cabello, expresaron que, con esta ley, «avanza la criminalización» hacia estos organismos.

«Las ONG en Venezuela serían multadas hasta con 200 petros ($12.000) si no cumplen con la nueva Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento. Buscan ilegalizar a las ONG venezolanas de DDHH, sociedad civil y más contra las víctimas».

Acceso a la Justicia fue otra de las organizaciones que condenó la aprobación en primera discusión de la ley.

«El proyecto de ley no tiene el mismo nombre que el presentado el año pasado, conocido como Proyecto de Ley de Cooperación Internacional ni se conoce aún su texto. El nuevo proyecto en la materia se llama Proyecto de Ley de Fiscalización, Regularización, Actuación y Financiamiento de las ONG y afines y se presentó a discusión en la AN sin ser divulgado», señaló la ONG en su cuenta de Twitter.

En este sentido, añadió: «Es práctica de la AN discutir y aprobar proyectos de leyes bajo opacidad. Inclusive, desde que el oficialismo tomó el poder de la AN, recurre a la práctica de aprobar leyes, pero no siempre las publica en Gaceta Oficial. Al desconocerse el contenido de la propuesta de ley se pone a las ‘ONG y afines’, y en general a los ciudadanos, en una situación de grave indefensión e inseguridad jurídica, lo que facilita aún más la violación de derechos humanos en Venezuela».