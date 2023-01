AN de 2015 designa comisión que administrará activos en el exterior - Runrun

Gustavo Marcano, del partido Primero Justicia, fue nombrado como el coordinador de esta comisión, que se ocupará de asuntos relativos a la «defensa de los activos en el exterior», de acuerdo con la reforma del estatuto de la transición

Exdiputados elegidos en 2015, cuyo período venció en enero de 2021, designaron este 19 de enero a los cinco miembros que conformarán el Consejo de Administración y Protección de Activos, que fueron manejados por Juan Guaidó desde 2019.

Gustavo Marcano, integrante del partido Primero Justicia (PJ), fue nombrado como el coordinador de esta comisión, que se ocupará de asuntos relativos a la «defensa de los activos en el exterior», de acuerdo con la reforma del estatuto de la transición, hoja de ruta para poner fin al interinato.

Asimismo, lo acompañarán los opositores Carlos Millán, Rene Uzcátegui, Yon Goicoechea y Fernando Blasi, quien también fue designado como representante de los exdiputados ante Estados Unidos.

Tras acordar la eliminación del gobierno interino a finales de diciembre, la oposición, que mantiene un «parlamento paralelo», designó a Dinorah Figuera al frente de la junta directiva, mientras que Marianela Fernández y Auristela Vásquez fueron nombradas primera y segunda vicepresidenta, respectivamente.

¿Activos en riesgo?

José Ignacio Hernández, abogado constitucionalista, profesor de derecho constitucional, investigador de la Escuela Kennedy de la Universidad de Harvard de EEUU y quien fue también procurador del gobierno interino de Guaidó durante 16 meses expresó que los activos externos de Venezuela en el Reino Unido y en Estados Unidos hoy se encuentran en riesgo debido a la decisión de los diputados.

En un Space en Twitter del medio Crónica Uno, el experto explicó que la capacidad del presidente encargado de representar al gobierno de Venezuela y ejercer derechos de propiedad sobre activos externos, como los del BCV y Pdvsa, estaba atada a su reconocimiento como gobierno legítimo de Venezuela por parte de los poderes ejecutivos de Reino Unido y EEUU.

«Al menos en Estados Unidos, de acuerdo con la declaración del Departamento de Estado del pasado 3 de enero de 2023, ya el presidente encargado no es reconocido porque la figura la eliminó la AN. No existe hoy en día una autoridad que en EEUU o Reino Unido haya sido reconocida con plenos efectos legales para representar a Venezuela como propietaria de activos externos de la República, tanto de Pdvsa como del BCV», explicó.

Acotó que la licencia recientemente emitida por la OFAC no implica un reconocimiento de la AN como gobierno de Venezuela, ni de su capacidad para representar legalmente a la República, a Pdvsa o al BCV.

«Esa sigue siendo hoy en día una incertidumbre que debe aclararse en el corto plazo, pues hasta tanto no se aclare quién puede representar legalmente a Venezuela en el exterior, los activos externos estarán en riesgo», advirtió.

¿Qué se debe hacer para proteger los activos?

Hernández dijo que, en el orden lógico de decisiones, los poderes ejecutivos de Estados Unidos y del Reino Unido deben emitir declaraciones en las cuales conste que, a efectos legales, la representación de la República Bolivariana de Venezuela recae en el nuevo órgano que representará al gobierno, que ya no puede ser el presidente encargado y que sería entonces el consejo de protección de activos de la AN.

Una vez se tenga esa declaración político, el consejo de protección activos puede tener capacidad legal de actuar respecto a los activos venezolanos en el exterior, lo que desencadenaría otra serie de consecuencias.

«Estados Unidos debería emitir otra certificación para que los miembros de ese consejo puedan representar a la República y al BCV en las cuentas bancarias», explicó.

El tercer paso sería que el reconocimiento legal de cada gobierno pase por el tamiz de las cortes que, en definitiva, declararán quién puede ejercer derechos y responder ante las obligaciones, como la deuda pública externa y «blindar» la representación del consejo de protección de activos.

«Eso es lo que logrará excluir al gobierno de Maduro de la representación de los activos, los pasivos y de los litigios de la deuda pública», amplió.

Con información de EFE