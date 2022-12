El venezolano que fue parte de la atención médica de Benzema o Neymar en Catar - Runrun

Theo Marín es un traumatólogo venezolano que trabaja para Aspetar Sports Medicine Division, un hospital para atletas élite que acordó con la FIFA atender a jugadores con lesiones en Catar. Por ahí pasaron desde Neymar hasta Benzema

El médico venezolano también trabajó como jefe médico en partidos de la Conmebol y emigró a Europa, específicamente a Grecia, donde trabajó con el Xanthi, club de primera división griega

Quedé con él en café. No lo conocía en persona y tan solo nos habíamos intercambiado unos diez mensajes de WhatsApp antes de juntarnos. Llegué a contactarle por referencia de otra periodista que me comentó sobre su experiencia en el fútbol y me pareció interesante conversar con él Más para conocer sobre su vida profesional que para hacer esta nota que estoy escribiendo. La realidad es que me pareció digna de contar y por él van estas líneas: Un venezolano en Doha que atiende a jugadores del más alto rendimiento.

Theo Marín trabaja como traumatólogo en Aspetar Sports Medicine Division, un hospital para atletas élite que tiene como visión ser referencia global en la medicina deportiva. La misión de ellos es asistir a jugadores para lograr su máximo rendimiento y potencial. Para ello, tienen que contar con los mejores profesionales. Este centro forma parte de la Aspire Academy, un proyecto total que ha realizado el gobierno catarí para desarrollar jugadores propios y atender a los atletas de mayor rendimiento en el mundo. Tal es así que jugadores del Bayern Munich o Paris Saint Germain viajan directamente desde Europa para tratarse temas médicos en este hospital, que ofrece atención en una amplia gama de áreas de la medicina, rehabilitación, nutrición, odontología, psicología, podología, biomecánica, cirugía ortopédica e imágenes médicas.

Aspetar consiguió un acuerdo con la FIFA para atender a todos los jugadores que sufrieran algún tipo de lesión, grande o pequeña, durante el mundial. Incluso, para manejar temas de rayos X o exámenes médicos generales para el envío al cuerpo médico de cada plantel específico. Todo gratuito para las selecciones participantes. Por ahí pasaron desde Neymar hasta Benzema, hasta jugadores que simplemente sufrieron cierta molestia y quisieron una revisión general.

Para manejar a estos jugadores y en el tipo de torneo en el que se está, se cuenta con contratos con los empleados de confidencialidad. Nadie sabe nada y nadie filtra nada. De hecho, el centro está realizado de una forma especial donde cada paciente entra por una puerta diferente y nunca se comunican entre ellos. Tienen consultorio, baño y puerta de ingreso propio. Es decir, si un jugador de Marruecos y uno de Francia van, ninguno sabrá que el otro estuvo allí, evitando que eso pueda perjudicar o favorecer al rival.

Dentro de Aspetar hay pocos latinos. Algunos brasileños y ya. Marín suele pasarse sus días con personas de otras latitudes. Conoce pocos (o ningún) venezolano en Catar y hace referencia que la mayoría de los que emigran es porque tienen conocimientos en temas petroleros. Theo se graduó en la Universidad Central de Venezuela, en la escuela Luis Razetti. Es especialista en prevención, tratamiento y rehabilitación de lesiones deportivas. Trabajó como jefe médico en partidos de la Conmebol y emigró a Europa, específicamente a Grecia, donde trabajó con el Xanthi, club de primera división griega y en el que conoció a Emmanuel Papakostas, una persona que fue clave para su llegada a Catar.

Marín consiguió ganarse por su buen trabajo el respeto de sus compañeros griegos, e incluso, admiración. Tanto es así que Papakostas emigró para iniciar trabajos es Aspetar y lo llamó para que fuese con él.

Así pasó. Hoy día, el venezolano graduado de la Razetti cuenta con un año y medio en Doha y está enamorado de la ciudad. Se muestra humilde y tranquilo en Catar. Vive en una de las mejores zonas de la capital y tiene una vida sencilla en cuanto a lujos. Busca ahorrar lo más posible y cuenta sobre la amabilidad de los locales, desde facilidades que le dan como trabajador hasta la cercanía que puede llegar a tener con personas de importancia dentro de las cúspides gubernamentales. En parte, por la importancia de su trabajo.

Theo es un tipo sencillo. Estatura media, con lentes redondos, contextura delgada y ropa laboral. El día que nos vimos, venía de trabajar. Labora de domingo a jueves de 8.30AM a 3.30PM. Un horario que califica como «muy cómodo”. La empresa le genera facilidades y existen beneficios para el empleado que hace que Catar pueda ser un buen destino, aunque sí cuenta que muchos de los inmigrantes están de paso. Las personas duran dos a cinco años en Doha y vuelven a su país de origen. Hay mucha rotación de personal e, incluso, comenta que después del Mundial cree que habrá una migración masiva de personas que estaban esperando la Copa del Mundo para regresar a sus países.

El médico no desconecta totalmente de Venezuela. Su familia y su novia siguen en Caracas y comenta que le gustaría regresar en un plazo corto, pero siempre con la mira puesta en volver a hacer otro período de trabajo en medio oriente.