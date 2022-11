Denuncian que gobierno de Maduro financiará costoso encuentro del Foro de Sao Paulo en Caracas - Runrun

Diosdado Cabello, segundo vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), informó que los días 18 y 19 de noviembre se realizará un encuentro con el Foro de Sao Paulo en Caracas.

Durante una rueda de prensa de este lunes, 14 de noviembre, Cabello señaló que no sería el foro en sí, sino más bien que un «grupo de trabajo» visitaría Venezuela para este encuentro.

Según dijo el dirigente oficialista en sus declaraciones, este encuentro se realizará con miras a plantear una “estrategia de trabajo” conjunta.

“Es una reunión muy importante para nuestro país (…) Son los pueblos, los movimientos, que van fortaleciendo la unidad revolucionaria y la solidaridad”, señaló Cabello.

Tras conocerse la realización de este encuentro, el economista José Guerra advirtió que se trata de un evento costoso que financiará el gobierno Nicolás Maduro.

«El próximo viernes y sábado se reúne en Caracas el Foro de Sao Paulo con más de 100 invitados internacionales cuyos gastos de pasajes, comida, hotel, etc., los pagará Maduro con dineros del Fisco Nacional», denunció.

Por otra parte, Guerra criticó que el gobierno, quien dice que «no hay dinero para los salarios», sea el que financie este encuentro.

Cabe recordar que el Foro de Sao Paulo es agrupación en la que se incluye a partidos y grupos políticos de izquierda de América.

Este grupo político se creó en los años 90 bajo el liderazgo del presidente electo de Brasil, Luis Inácio Lula da Silva y Fidel Castro, líder de la dictadura cubana. Más tarde se unió el fallecido Hugo Chávez.

