“Dialogar con la oposición no significa que queremos entregar” y otras perlas de Diosdado Cabello - Runrun

Este lunes, 14 de noviembre, el vicepresidente del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, se refirió al proceso de diálogo que llevarían a cabo la oposición y el oficialismo.

Cabello enfatizó que aunque apoya el proceso de diálogo con la oposición, eso no significa que el régimen de Nicolás Maduro vaya a entregar el poder. Además, el líder número dos del chavismo lanzó varias perlas sobre el tema, dejando claro que, el diálogo «siempre es bienvenido».

«Sentarse a dialogar con la oposición no significa que estamos capitulando, no significa que queremos entregar, no. Eso no está contemplado en ninguna parte, nuestra posición es muy clara y firme en este sentido», dijo.