Jugadores que se perderán la Copa Catar 2022 - Runrun

Ir al Mundial es el sueño más deseado de un futbolista. Es aquel deseo que el jugador siempre anheló desde que era niño, el hecho de representar a tu país en la máxima cita ha de ser una sensación incomparable. Porque ahí es donde más se siente y recuerda todo el proceso, desde los inicios.

Nadie se quiere perder esta emoción indescriptible, pero no todo puede ser perfecto. A continuación, presentaremos una lista de nombres que, por lesión y otras causas, serán los grandes ausentes de la Copa del Mundo de Catar 2022.

Debemos empezar con un caso muy reciente. Y es que en la Argentina los suspiros cada vez son mayores, ya que su capitán Lionel Messi, no podrá tener a su mejor socio, Giovanny Lo Celso.

El surgido en Rosario Central no podrá acudir a la cita mundial ya que en fechas pasadas, al intentar hacer una jugada de lujo -que no deja de ser un recurso- sintió un tirón y debido a eso estará lesionado más de lo esperado.

Lo Celso sufrió un desprendimiento del bíceps femoral, y el tiempo estimado de recuperación es largo, por lo que la albiceleste tendrá que arreglárselas. Tiene jugadores para suplir el rol de “Gio”, sin embargo, el tridente de Paredes, De Paul y Lo Celso prometía en la Copa, los tres hacían un mediocampo de lujo.

«Muchas veces las cosas no salen cómo uno las espera, pero el fútbol siempre tiene revancha», escribió el jugador en sus redes sociales para confirmar que no participaría en el torneo.

Pogba es, sin duda, uno de los jugadores más controversiales en los últimos años. Desde que salió de Juventus para ir al Manchester UTD su nivel fue discreto e inconstante, sin embargo, hubo un momento donde él supo brillar, y fue en la selección francesa.

No está demás decir que su mejor nivel fue en el Mundial del 2018. Pogba se destapó y jugó como prometió desde el principio, y se convirtió en uno de los líderes futbolísticos de los franceses.

Pogba en este verano europeo volvió a la “Juve”, pero no ha podido jugar debido a un desgarro en uno de sus meniscos.

Para los franceses no pudo haber un peor escenario. El entrenador Deschamps tiene un reto difícil, pues donde más se equilibra un equipo de fútbol es en el mediocampo y el entrenador no contará con los dos titulares de la obtención del título.

El reto de sostener la copa será más difícil de lo esperado, pues el socio de Pogba en la zona media era Kanté, quien también se perderá el mundial por recaer en una lesión en sus isquiotibiales.

Y aunque Francia tiene equipo de sobra (dentro de los reemplazos están Tchuameni, Camavinga, Rabiot, Guendonzí, Kamara y Fofana) la ausencia de estos dos bastiones puede pesar, y mucho.

Desde su arribo al Fútbol Club Barcelona, Coutinho no pudo volver a mostrar el nivel exponencial que mostró en Liverpool. Sin embargo, su rol fue fundamental en la obtención del título de la Copa América de Brasil en 2019, torneo en el que la estrella Brasileña Neymar no pudo estar, por lo que Phillipe fue el líder futbolístico de los 5 veces campeones del mundo.

Si bien, su nivel ha ido en baja, Coutinho siempre obtuvo la confianza de Tite, veremos si los convocados con un futuro brillante como Vinicius, Rodrygo, Martinelli y Anthony podrán ser los socios de “Ney”, algo en lo que el ex Liverpool pudo entender y comprender.

Se perderá el Mundial por una lesión muscular en su muslo derecho.

De la mano de Thomas Tuchel, James ha eclosionado de una manera brillante, que le ha permitido posicionarse como uno de los mejores lateral derechos del mundo. Es un jugador con una comprensión alta del juego, y un portento físico imponente, con una eficiente precisión técnica.

