“Me contenta, pero también me asusta”: Cadenas tras ganar el Premio Cervantes 2022 - Runrun

El escritor venezolano Rafael Cadenas dijo a EFE que se siente honrado y agradecido luego de conocer el fallo que le otorga el Premio Cervantes 2022, el máximo reconocimiento de las letras en español, una noticia que recibió vía telefónica en su casa, en Caracas, y que lo sorprendió.

«Estaba revisando una libreta donde tengo apuntes que quiero publicar y en ese momento recibí una llamada de parte de un amigo español que me dio la noticia de la que, por supuesto, todavía no me he recuperado», dijo el poeta de 92 años.

Cadenas —ganador del Reina Sofía de Poesía Iberoamericana y del Internacional de Poesía Federico García Lorca-Ciudad de Granada— no se esperaba la alegría, pues, según él mismo dice, ya había sido candidato en varias ocasiones a este premio que el año pasado ganó la poeta uruguaya Cristina Peri Rossi.

«No, yo no lo esperaba (…) de manera que todavía estoy bajo el efecto de esa noticia», remarcó.

Y, aún con la euforia de la primicia, añade: «Me contenta, pero también me asusta porque es una responsabilidad enorme con relación, no solamente al idioma, sino a España, a Venezuela y a la situación en que nos encontramos en este momento».

El también ensayista y profesor reiteró su gratitud con España por esta distinción, dotada con 125.000 euros (144.800 dólares).

«Yo le debo mucho a España porque los premios me han permitido sobrevivir, ya que la situación económica que tenemos es muy limitada. Es un agradecimiento enorme que tengo. Aparte del honor, está también esa ayuda que nos permite vivir», sumó.

Extraordinario anuncio

Este 10 de noviembre, Cadenas fue galardonado con el Premio Cervantes 2022. Así lo anunció el ministro de Cultura español, Miquel Iceta.

Rafael Cadenas es, hasta ahora, el primer venezolano en recibir el premio. El ministro Iceta reconoció que es «la trascendencia de un creador que ha hecho de la poesía un motivo de su propia existencia».

Sobre la obra de Cadenas, el ministro expresó: «Es de las más importantes y demuestra el poder transformador de la palabra cuando la lengua es llevada al límite de sus posibilidades creadoras. Cadenas hace destilar de las palabras su esencia deslumbrante, colocándolas en el territorio dual del sueño y la vigilia y haciendo que sus poemas sean una honda expresión de la existencia misma, y del universo, poniéndolas también en una dimensión que es a la vez mística y terrenal».

Se desconoce si podrá recoger el premio debido a su avanzada edad, por lo que sería el cuarto año consecutivo en el que el premiado no iría al paraninfo de Alcalá a recoger el premio.

