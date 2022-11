Ser intersexual en Venezuela: entre la discriminación y la incomprensión - Runrun

«¿Eres hombre o mujer?», es la pregunta a la que se enfrenta Clara, de 37 años, una mujer intersexual venezolana que declara haber sufrido discriminación e incomprensión.

Clara (nombre ficticio), sufre la discriminación desde la adolescencia, cuando comenzó a tener vello abundante y se le engrosó la voz. Posee rasgos masculinos y femeninos.

La mujer señala que en su adolescencia sufrió de acoso por parte de sus compañeros de bachillerato. Dijo a EFE que la hacían sentir «como un extraterrestre, como un bicho raro».

Ya mayor de edad, Clara buscó respuestas en hospitales, pero no las halló y vivió «momentos muy duros».

«Los médicos nunca pensaron en cómo me sentía, sino que tenían un conejillo de indias al cual había que hacerle pruebas, examinar, tomar fotos y hacer preguntas incómodas. Me trataban como lo peor. Algunos me miraban con asco», aseguró.