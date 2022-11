La odisea de viajar a Catar - Runrun

Viajar al Mundial Catar 2022 ha sido particular, diferente. Una odisea. En comparación con el pasado Mundial (Rusia 2018), ha resultado de mayor dificultad para los fanáticos.

Hasta ahora, se estima que 1.5 millones de turistas pisen Doha, eso sumado a más de 1500 vuelos diarios que se estarán realizando. Es una auténtica locura si tomamos en cuenta la población catarí: 3 millones de personas.

La FIFA, en conjunto con el país anfitrión, han hecho hasta lo imposible para que el Mundial se den las mejores condiciones y les relataré, desde primera persona, la travesía para ir al Mundial.

Poco tiene que ver con que vayas a un hotel 5 estrellas o que lo hayas intentado con mucha anticipación. Quien escribe estas letras intentó todo el proceso en diciembre de 2021 y el resultado fue el antes mencionado. Pero, ¿por qué?

La FIFA decidió centralizar toda la estadía a través de su propia página de booking. Esto incluye desde las grandes cadenas internacionales, hoteles de lujo, hostales, viviendas construidas especialmente para el mundial y hasta cruceros que se aparcarán durante todo el mes en las costas cataríes para brindar servicios de habitaciones.

Si haces todo el proceso como corresponde, está muy bien organizado. Evita la reventa o dejar sin habitaciones a quienes hayan adquirido entradas, pero ¿cómo es el proceso?

Primeramente, deberás comprar una entrada, ir invitado o ser parte de medios de comunicación acreditados. Supongamos que optas por lo primero, la cual es lo más lógica para un aficionado común. Una vez comprada la entrada, te genera un código único para cada ticket que compres, con el cual puedes ingresar a la página de booking del Mundial de Catar y ver las diferentes ofertas disponibles.

Los precios oscilan desde 85 dólares la noche en un hotel con habitación compartida y a una hora cuarenta minutos caminando del centro de la ciudad, hasta un hotel con todos los lujos que te imagines. El tema es ese: todos se reservan a través de la web del Mundial.

Este desarrollo genera dos situaciones: En primer lugar, hay igualdad de condiciones para quien quiere asistir y adquirió sus entradas por su cuenta. Pero también causa dificultad para quien adquirió las entradas a última hora.

Para la fecha de publicación, las entradas disponibles son bajas. De hecho, la FIFA habilitó un portal de reventa donde puedes poner a la venta tus entradas o comprar la de otros vendedores. Lógicamente, todo está controlado bajo el máximo ente del fútbol mundial.

Una vez con la reserva de booking, se tiene que dar el tercer paso de importancia para el ingreso a Catar: adquirir la Hayya Card. Esta es básicamente la visa para el Mundial y será necesaria ingresar al país, a los partidos y viajar gratis en el transporte público.

