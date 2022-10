Así felicitaron a Lula por su victoria en Brasil este #30Oct - Runrun

Políticos de todo el mundo felicitaron a Luiz Inácio Lula da Silva luego que el Tribunal Electoral de Brasil lo proclamara presidente frente a Jair Bolsonaro en la segunda vuelta.

Uno de ellos fue el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, quien dijo que las elecciones en Brasil fueron “libres, justas y fiables”.

“Envío mis felicitaciones a Luis Inácio Lula da Silva en su elección para ser el próximo presidente de Brasil en estas elecciones libres, justas y fiables. Espero que trabajemos juntos para continuar la cooperación de los dos países en los próximos meses y años”, dijo Biden en un mensaje difundido por la Casa Blanca.

Brazilian citizens went to the polls to elect their new president in a peaceful and well-organised election

Parabéns @LulaOficial on your election!

I look forward to working together & advancing EU-Brazil relations with your government, and with new Congress & State authorities https://t.co/JgSthRYGT9

— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) October 30, 2022