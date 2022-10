CNH alertan sobre posible depresión tropical al norte de Venezuela - Runrun

Una amplia zona de baja presión ubicada en el norte de Venezuela y sobre el Mar Caribe podría convertirse en depresión tropical en los próximos días, alertó este sábado el Centro Nacional de Huracanes (NHC, en inglés) de Estados Unidos.

La perturbación ciclónica avanza lentamente hacia el oeste o hacia el oeste-noroeste sobre el Mar Caribe central y ya está produciendo una gran área de lluvias y tormentas eléctricas desorganizadas, detalló el observatorio.

Se prevé que las condiciones ambientales sean propicias para su desarrollo, con un 70 % de probabilidades de formación en cinco días, aunque es probable que la depresión tropical se forme a principios de la próxima semana, añadió.

8 am Friday update: NHC is monitoring an area of disturbed weather over the eastern Caribbean Sea. Conductions appear conducive for development and a tropical depression is likely to form this weekend or early next week. Follow the latest at https://t.co/tW4KeGdBFb pic.twitter.com/y604UhueM8

— National Hurricane Center (@NHC_Atlantic) October 28, 2022