“Habrá primarias y yo voy a ganar”: Machado sobre consulta interna opositora - Runrun

La coordinadora del partido político, Vente Venezuela, María Corina Machado, afirmó que las primarias de oposición se van a dar en el país y que ella va a resultar electa en el proceso.

En entrevista para el medio aliado TalCual, Machado habló de las alianzas partidistas como un camino que debe retomarse, a pesar de las «diferencias doctrinarias y más allá de la militancia política».

Al ser consultada sobre su relación con otros sectores de la oposición, el G4 y el gobierno interino, la dirigente de Vente Venezuela aseguró que hay gente que respeta en todas las organizaciones políticas y que aunque haya tenido diferencias en el pasado, «estamos frente a un momento crucial y una oportunidad única. Esto para mí es una lucha existencial».

«Está pasando una cosa muy hermosa, porque mucha gente de estas organizaciones están profundamente decepcionadas con sus respectivas dirigencias, ¿no? Se acercan y dicen cónchale, tenemos que construir una alianza de los venezolanos de bien, de los que queremos lo mismo, aunque tengamos distintas ideas», dijo Machado.

María Corina Machado insistió en que las primarias son «un movimiento fuerte para desplazar a aquellos que han fracasado».

«Las primarias dan una oportunidad de organización espectacular para la lucha y de visibilizar a una mayoría que está harta de esto. Y nos da la oportunidad de una nueva interlocución hacia los actores internacionales que también han perdido la confianza, por las razones que todos conocemos con la actual dirección política. Si se logran todas estas cosas, para el régimen, estas primarias son una gran amenaza y va a hacer todo para impedirlo», aseguró.

Sobre las condiciones para las primarias

La primera condición que plantea Machado es que todo el mundo se pueda postular al proceso de las primarias. La segunda es que todos puedan ejercer su derecho al voto.

«Ese cuento de que a los que están afuera no, porque igual no van a votar en el 2024. El que te diga eso, ya entregó la lucha. ¿Qué quiere decir? O sea, que desde las primarias del 24 ¿no piensan cambiar el registro electoral?», cuestionó María Corina Machado.

La tercera condición de la dirigente política es que el proceso no sea controlado por el oficialismo. «Algunos dicen no, es que hay que hacerlo con las máquinas del CNE porque ellos las alquilan y después no cobran. Entonces sale más barato. Ah, ¿es que Jorge Rodríguez va a financiar las primarias para que los venezolanos escojamos a quién va a liderarnos para enfrentarnos a ellos?», dijo.

Sobre las declaraciones de Nicolás Maduro por su candidatura, María Corina Machado aseguró que el régimen está entendiendo lo que está pasando en el país. «Ellos sí entienden que el país quiere un cambio real y profundo. No es solamente el socialismo azul», concluyó.

*Vea la entrevista completa en TalCual