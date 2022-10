Alertan que 24 mil visas estadounidenses son insuficientes para atender migración venezolana  - Runrun

@franzambranor

Este miércoles 12 de octubre, el gobierno de Estados Unidos anunció el lanzamiento de un programa de control para la migración venezolana en procura de frenar el flujo irregular en la frontera con México.

La medida entrará en vigencia inmediatamente y, entre otras cosas implica la devolución México de los venezolanos que intercepte el Departamento de Seguridad Nacional en la frontera.

“Las personas que ingresen ilegalmente serán devueltas a México y no serán elegibles en el futuro para un proceso de regularización”, reza el comunicado del organismo (DHS por sus siglas en inglés).

La política de devolver migrantes a México es conocida como Título 42 y fue empleada por el expresidente estadounidense Donald Trump para controlar la entrada de personas en plena crisis pandémica del covid-19.

En ese entonces, y luego constantemente, el actual mandatario Joe Biden la criticó. La disputa ha sido llevada a los principales tribunales de Estados Unidos.

Pero ahora, Biden recurre a esta política para devolver a los venezolanos a México, algo que criticó la American Immigration Council.

La ONG alegó que «el Título 42 no tiene fundamento en derecho o ciencia y debe terminar su periodo».

The Biden Administration just announced the creation of an important new program to expand the legal pathways for Venezuelan immigrants to come to the U.S.https://t.co/GXSLiINNai 1/3

— American Immigration Council (@immcouncil) October 12, 2022