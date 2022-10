Sobrevivientes de Las Tejerías cuentan cómo salvaron sus vidas - Runrun

Tomasa Álvarez es una de las sobrevivientes de la tragedia de Las Tejerías. Se encuentra recluida en el Hospital Victorino Santaella de Los Teques. Desde que llegó, hace dos días, no ha dejado de agradecer a Dios y a un grupo de policías y bomberos, por seguir con vida: «ellos me salvaron».

Su vivienda quedó intacta, sus hijos están a salvo, al igual que otros familiares que residen en una zona aislada al sitio del desastre.

«Como a las 4:30 PM inició la lluvia y la empresa comenzó a inundarse. Empezó a caerse toda la estructura, mi compañero fue arrastrado por el agua, por el lodo ese, y yo me dije no me voy a morir y me aferré a unos hierros», relató Tomasa, quien a sus 52 años, asegura que jamás vio en esta zona del estado Aragua, una situación similar.

Mientras luchaba por no ser arrastrada durante el deslave, dijo que vio decenas de personas que iban envueltas por la corriente mientras intentaban aferrarse a algún árbol o columna. Entre ellos, estaba José Brazón, su compañero de guardia en la ensambladora de vehículos Chery, cuyo cadáver fue encontrado entre los escombros, según le informaron otros trabajadores a Tomasa.

«Esta es una oportunidad que me dio Dios, yo creo que me aferró a la vida luchar por seguir viendo a mis hijos, porque yo decía no, aquí no vas a acabar, tienes que vivir por tus hijos y me aferré a ese andamio hasta que los policías que estaban en una platabanda me vieron», contó desde el área donde se recupera de los politraumatismos que sufrió.